»Oglaševalski denar se iz Avstrije pretaka v sovražne medije v Sloveniji«

Avstrijski časnik Profil o dunajskih lobistih, ki oglašujeta v strankarskih medijih v Sloveniji

Novinarja Joseph Gepp in Bernhard Odehnal v avstrijskem tedniku Profil poročata, da madžarsko inženirsko podjetje Belfry, ki ga vodita dunajska lobista Zoltán Aczél in Alexander Zach, oglašuje v slovenskih medijih: takšnih, ki širijo desničarske ekstremistične ideje in antisemitske teorije zarote. Temu je namenjen tudi naslov prispevka: "Oglaševalski denar se iz Avstrije pretaka v sovražne medije v Sloveniji".

Dunajsko gradbeno podjetje na omenjenih spletnih straneh pogosto oglašuje, novinarja navajata "Belfry Holding GmbH", ki deluje predvsem na Madžarskem. Denar iz Avstrije naj bi dotekal v tabloid "Škandal24" in omenjeni televizijski kanal "Nova24TV". Ob tem novinarja izpostavita, da slovenski strankarski mediji promovirajo antisemitske teorije zarote, recimo ameriškega milijarderja Georgea Sorosa upodabljajo kot lutkarja, na čigar vrvicah domnevno visijo od njega odvisni slovenski politiki. "Škandal24" pa ga je opisal kot "zlobnega judovskega milijarderja", še dodajata avstrijska novinarja.

Omemba opisane povezave in financiranja skozi oglaševanje ni povsem nova. Portal Necenzurirano je pred enim letom že poročal, da Belfry del svojega denarja v Slovenijo nakazuje za oglaševanje na "Nova24TV", čeprav v naši državi ne posluje. Med najpomembnejšimi partnerji tega podjetja je madžarska energetska družba MVM, ki ima v lasti jedrsko elektrarno Paks na Madžarskem.

Povezave podjetja vodijo do dveh pomembnih akterjev na madžarskem gradbenem trgu, prva je avstrijski Strabag, ki je v zadnjih letih na Madžarskem dobil več velikih poslov, nazadnje več sto milijonov evrov vredno gradnjo avtoceste proti Avstriji, druga pa nas pripelje do madžarskega gradbenga tajkuna Lőrinca Mészárosa. Ta sodi v najožji krog Viktorja Orbana, hkrati je bil tudi župan Orbanovega rojstnega mesta Felcsút. Avtorja članka v Profilu še dodajata, da v tem kraju podjetje Belfry sponzorira Orbánov najljubši nogometni klub Puskás Akadémia FC.

Na podoben način je o tem podjetju pisal že Siol leta 2018: Belfry naj bi se ukvarjal z inženirskim in tehničnim svetovanjem pri gradnji železnic, cest, telekomunikacijskih in energetskih omrežij, med svojimi referencami na spletni strani navaja več obnov železniških prog na Madžarskem, kjer so postavili signalno-varnostne in druge sisteme, napovedoval pa je prihod v Slovenijo, kar je takrat že sovpadlo z madžarskimi apetiti po gradnji drugega tira.

S tem naj bi dunajska lobista in poslovneža širila vplivno področje Orbana v medijih, ki spadajo med države nekdanje Jugoslavije; pri ugotovitvah se sklicujeta tudi na preiskovalne novinarje v Sloveniji in na Madžarskem. V Avstriji sta podjetnika Aczél in Zach glavna donatorja NEOS-a, avstrijskega neoliberalnega foruma, hkrati pa tudi solastnika liberalno-intelektualnega mesečnika "Datum". Kmalu želita na Dunaju odpreti kulturniško kavarno, ki boa poimenovana po "militantnem publicistu Karlu Krausu", še dodajata.

