So posebej za ministra Počivalška odprli gostilno?

Pije ali ne pije vode: Počivalškova morebitna afera z obiskom gostilne, kjer čakamo na račun

Zdravko Počivalšek

© Borut Krajnc

Zgodba, ki ne pije vode? So ministra Zdravka Počivalška skoraj ujeli pri grobi kršitvi vladnih ukrepov v gostilni, ki so že dolgo časa zaprte, kakor poročajo skoraj vsi večji mediji? Je pred nami resnično pomembna, čeprav po zapletu navidezno banalna afera, ali zgolj manjši vihar v kozarcu popite vode?

Kdo je bil v gostilni?

Zgodba ima zaenkrat veliko spekulativnih momentov in zagotovo ni primer kakšnega poglobljenega novinarskega preiskovanja. V petek, 5. februarja 2021, so se v gostišču Taverna v Ivanjkovcih zbrali predstavniki OZS Ormož in Ljutomer, pogovarjali so se z ministrom Počivalškom, podatki POP TV (novinar Mirko Vorkapić) pa so, kar se tiče popisa parkinga, zelo natančni: tam je bilo vsaj 11 avtomobilov, osem jih je parkiralo na zgornjem parkirišču in trije na spodnjem. Domnevajo, da je bila med njimi Marija Kralj, sicer direktorica Prodajno servisnega centra Ljutomer, ker so videli njen službeni beli renault clio, potem Daniel Zelko, šef Obrtne zbornice Ljutomer, Mitja Kos, sicer privatnik in vinar ter član SMC, poslanec SNS Jani Ivanuša in poslanka državnega zbora Mojca Žnidarič, ki je dogodek tudi organizirala.

No, slednja je navedla natančen podatek in povedala, da se je sestanka udeležilo devet oseb. Po njenem štetju ob njej še pet predstavnikov obrtne zbornice, minister Počivalšek, njegova piarovka ter omenjeni poslanec SNS. Toda kdo je teh pet predstavnikov zbornice, če vsi prej našteti to niso? Zakaj so se nekateri med njimi pred novinarji zavili v molk? Prva težava, ki ni pojasnjena.

Kaj so tam počeli?

Minister Počivalšek pravi, da je šlo za "uradni poslovni sestanek, ti so dovoljeni", večina omenja "sestanek z obrtniki". Novinarji so se doslej spraševali, zakaj bi morali sestanki potekati v takšnem ambientu in gostilnah, ki so zaprte, če so na voljo drugi, bolj ustrezni prostori, s katerimi obrtniki v bližini razpolagajo. Minister je sicer zatrdil, da je prostor ustrezal preventivnim ukrepom, njegova poslanka pa je pojasnila, da so mu želeli razkazati čudovit razgled. Druga težava, ki ni pojasnjena.

Bralci v pomoč 24ur.com: fotografija parkiranih avtomobilov, ki sicer dokazuje le tisto, česar minister ne zanika

Ali so jedli hrano?

Če bi obiskovalce Taverne jedli hrano, bi to še okrepilo njihovo kršitev ukrepov, zato ni nepričakovano minister zapisal tole: "Pil sem samo vodo". No, nihče ga ni spraševal po tem, kaj je pil, temveč je namig bil, da je tudi jedel, s tem se je izmaknil vprašanju. Po zatrdilih vseh vpletenih, ki so želeli odgovarjati, na sestanku v petek popoldne niso ničesar jedli. Tudi najemnik gostilne Dino Kruhoberec je povedal, da niso stregli hrane. Zoran Potič pa v Dnevniku poroča o znanem jedilniku: "Po naših informacijah naj bi Taverna postregla tudi s hišnimi specialitetami, denimo pohanimi žabjimi kraki in tako imenovano prleško pico oziroma postržjačo, z ocvirki obloženo pogačo." Tretja težava, ki ni pojasnjena.

Ali je bil tisti dan vpoklican kuhar?

Ugibanja o hrani je podžgala POP TV s tem, ko je poročala, da je Kruhoberec tisti dan v službo vpoklical kuharja. Najemnik je podatek zanikal in se branil: "Radenska, navadna voda in to je to. Jaz kuharja zagotovo ne bom plačal za en dan." Omenjena televizija je želela preveriti povedano, pa ji niso dovolili pogovora s kuharjem. Ko so na POP TV poklicali v gostilno z druge neznane številke, je bilo mogoče naročiti hrano brez težav. Četrta težava, ki ni pojasnjena.

Kje se kuha, če je kuhinja v renovaciji?

Na svojem Facebook profilu je Taverna objavila dve povabili k naročilu kosil ob valentinovem, 4. in 8. februarja letos. Toda Kruhoberec je za POP TV razložil, da kuhinjo renovirajo, zato res ni možno, da bi v petek poklical kuharja. Kdo torej pripravlja tekoča kosila in kje? "Tisto hrano, ki bo na voljo za valentinovo, pa bom pripravil jaz," je povedal najemnik. V renovirani kuhinji ali kje drugod? Sam namreč prebiva na Hrvaškem, v Slovenijo pa vstopa z veljavnim negativnim testom. Peta težava, ki ni pojasnjena.

So poslušali glasbo?

Dnevnik poroča, da so "mimoidoči menda slišali precej živahno glasbo, ki se je zavlekla dokaj pozno v noč." Kruhoberec pa je nato po poročanju tega časopisa povedal, da "hrupa pravzaprav ni bilo, ker je potek omizja spremljal z ambientalno glasbeno podlago s svojega prenosnega računalnika. Zato tudi glasna ni mogla biti." Res nenavadno, da resni poslovni dogodki potekajo ob ambientalni glasbi – razen tega poanta spraševanja pač ni bila, ali so motili okolico ali ne. Toda spet je možno, da so minister in navzoči pač ljubitelji glasbe. Šesta težava, ki ni pojasnjena.

Taverna prejela 50.000 evrov

Prvega februarja letos je, tako pokaže baza Erar, Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja gostilni Taverna nakazal 50.000 evrov pomoči. Morda čisto naključje in povsem korektno dodeljena podpora, toda le štiri dni kasneje je sledil obisk visoke delegacije.

Nakazilo gostišču Taverna (vir: Erar)

Sledi računu

Vidimo, da obisk Taverne na ministrski ravni sproža kar nekaj pomislekov in da so nekateri odgovori zelo neprepričljivi, hkrati pa zaenkrat ne do te mere, da bi očitki lahko prešli v otipljivejšo fazo ali možno afero. Novinarji bodo zagotovo znali nadaljevati z raziskovanjem in odgovoriti na odprte dileme, povezane npr. s časovnico dogajanja. So se omenjeni res zadržali pozno v noč?

V politiki je uporabno načelo "Sledi denarju". Kar praktično v tem preprostem primeru pomeni, da bi morali slediti tudi računu in bi ga pričakovali: kdo je tisto vodo in Radensko plačal? Če ni morda voda postala voda, ker se običajno v gostilnah toči zastonj, s tem pa bi zahteva po računu padla v vodo?

Nekdanja ministrica zna pokazati račun – sicer iz cinizma

Naj spomnim, kako se je tedanja kmetijska ministrica posmehovala menda politično motivirani gonji proti sebi in lani objavila račun z vinske kleti Puklavec pri Ormožu, kje sta se našla "dva pivca", ona in minister za zunanje zadeve, in ob kozarcu rujnega navdušeno nazdravljala. No, takšno objavo računa pričakujemo!

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem portalu IN MEDIA RES**