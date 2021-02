Za svobodno mesto, za antifašistično Ljubljano

Klic k skupnemu angažiranju proti grožnjam fašističnih tolp

© Andi Koglot

V zadnjem letu smo v Ljubljani priča vse večji drznosti različnih fašističnih tolp, ki širijo svojo nasilno retoriko do migrantov, vseh drugače mislečih, umetnic in umetnikov, antifašistk in antifašistov ter odprte in svobodne družbe na sploh. Njihova izključevalna logika ni omejena zgolj na družbena omrežja. Vse bolj objestni postajajo tudi pri vzpostavljanju samih sebe v javnem prostoru, kar se nenazadnje potrjuje tudi s sobotnim prihodom t.i. Rumenih jopičev na Metelkovo, pozivi k njenemu uničenju in z ustrahovanji. Svoje neonacistične ideologije, tatujev, simbolov in pozdravov ne skrivajo več – gotovo tudi zato, ker se še kako dobro zavedajo, da jim vladajoče strukture nudijo varnost in legitimnost za najbolj ostudne politične ideje.

Tipičen dokaz tega sovpadanja je sinočnja intervencija do zob oboroženih posebnih enot policije, ki so po koncu mirnega pogrebnega sprevoda po nedavni izgubi našega sestrskega prostora, Avtonomne tovarne Rog, okupirale ulice v okolici AKC Metelkova mesto. Več kot 40 robokopov v spremljavi uniformiranih policistk_ov, je nato preplavilo dvorišče Metelkove, poskušalo vstopiti v klube in ostale prostore ter zastraševalo naključne mimoidoče. Razloga za svojo intervencijo niso podali, razen tega, da so tam zaradi končanega shoda, kar so kasneje spremenili v zgodbo o 'običajnem nadzoru' gostinskih lokalov. Takšen in tako množičen vstop posebne policijske enote v prostor avtonomne cone Metelkova mesto razumemo kot nedopustno ustrahovanje in napoved nasilja.

Za ta razmah politike sovraštva in nasilja so odgovorni tako tisti oblastniki, ki so nestrpnežem tudi sicer po idejah blizu, kot tisti, ki se sicer radi označujejo za njihove socialno čuteče nasprotnike in so denimo zrušili Avtonomno tovarno Rog. Ulične tolpe že iščejo nove priložnosti za sledenje zgledu, ki ga je dala ljubljanska mestna oblast. Zgolj vprašanje časa je, kdaj bo zaenkrat še simbolično nasilje fašističnih tolp preraslo v konkretne napade in pogrome, ki bodo usmerjeni proti strukturam družbenih gibanj in ostalim prebivalkam in prebivalcem v mestu.

Zgolj ignoriranje, smešenje ali relativiziranje groženj, ki so jih že nekaj časa deležni številni prostori in posameznice oziroma posamezniki, ne bo prineslo njihovega ponovnega odhoda na smetišče zgodovine, kamor so jih naši predhodniki in predhodnice sredi prejšnjega stoletja z globalnim družbenih konsenzom že poslali. Zagotovo se njihov angažma tudi ne bo ustavil pri najbolj očitni tarči – AKC Metelkova mesto. Če želimo živeti svobodno, moramo zato kot družba narediti več.

Zato v AKC Metelkova mesto kličemo k solidarnosti in vsesplošnemu družbenem odporu in angažmaju proti vse drznejšim grožnjam fašističnih tolp. Njihov pohod in nasilje lahko ustavimo le skupaj. Zato vsak zase in vsi v eno premislimo, kaj lahko naredimo, da jasno pokažemo, da so ulice Ljubljane antifašistične. Da fašistično nasilje, simboli, sporočila in diskurz na naših ulicah nimajo kaj iskati. Poskrbimo, da se bomo lahko po našem mestu še naprej brezskrbno sprehajali, poljubljali, držali za roke, smejali, ustvarjali, govorili, živeli. Natančno taki, kot smo.

Te bitke ne bo nihče izbojeval namesto nas. Nevarnost razrasta fašističnega uličnega nasilja ni stvar prihodnosti, abstraktnih rešiteljev in hipotetičnih konceptov. Odvija se tu in zdaj. Najdimo se.

AKC Metelkova mesto