Podaljšanje izrednih razmer do junija

Fotografija je simbolična

© pixabay.com

Francoski parlament je včeraj odobril podaljšanje izrednih zdravstvenih razmer zaradi pandemije covida-19 do 1. junija. Izredne zdravstvene razmere vladi omogočajo uvedbo strogih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, vključno s policijsko uro, ki se začne ob 18. uri.

V Franciji so izredne zdravstvene razmere zaradi pandemije prvič uvedi marca lani, veljale so do poletja, nato pa so jih ponovno uvedli oktobra zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi.

Za podaljšanje izrednih razmer, ki zagotavlja pravni okvir za vladne omejitvene ukrepe, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa glasovalo 278, proti pa 193 poslancev.

V državi vse bolj narašča nezadovoljstvo zaradi strogih protikoronskih ukrepov. Lastniki restavracij, ki so zaprte od oktobra, vse glasneje zahtevajo ponoven začetek poslovanja, za odpravo omejitev si prizadevajo tudi smučišča.

Šole in varstvene ustanove v Franciji sicer ostajajo odprte. Odprte so tudi trgovine, razen velike veleblagovnice. Večerno in nočno policijsko uro oblasti ohranjajo v upanju, da bodo ljudem preprečile, da bi se ponoči zbirali v večjih skupinah. Premier Jean Castex je prejšnji teden pojasnil, da še ni čas za rahljanje trenutnih omejitvenih ukrepov.

V Franciji, ki ima skoraj 70 milijonov prebivalcev, so doslej po podatkih Worldometra potrdili 3,34 milijona okužb z novim koronavirusom, od tega v zadnjem dnevu 4317. Umrlo je več kot 79.000 bolnikov.