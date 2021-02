Danes ponovna vložitev nezaupnice

Bo Koaliciji ustavnega loka uspelo?

KUL (brez Karla Erjavca): Tanja Fajon, Marjan Šarec, Luka Mesec in Alenka Bratušek

© Borut Krajnc

Stranke Koalicije ustavnega loka (KUL) bodo danes v postopek v DZ z 10 podpisi ponovno vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za predsednika vlade Karlom Erjavcem. Javne izjave poslancev za zdaj kažejo, da za zamenjavo vlade Janeza Janše nimajo potrebnih 46 glasov, a tajno glasovanje dopušča negotovost. V delu opozicije so bili sicer v torek glede uspeha optimistični.

Predsednik DeSUS Erjavec je ob napovedi ponovne vložitve konstruktivne nezaupnice dejal, da verjame v njen uspeh, čeprav javne opredelitve poslancev tega ne obetajo.

LMŠ, SD, Levica in SAB imajo skupaj 39 poslanskih glasov. Erjavec je minuli teden sporočil, da ga podpirajo tudi štirje poslanci DeSUS, dva se bosta predvidoma podpisala pod predlog nezaupnice.

Opoziciji in koaliciji je skupno, da se želita v DZ prešteti.

Če bo nezaupnica danes vložena (po naših informacijah bo), bi glede na poslovniške roke o njej poslanci lahko razpravljali in odločali že v petek, najpozneje pa prihodnjo sredo. DZ namreč po poslovniku o kandidatu za novega predsednika vlade odloča najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga.

Ponovna vložitev nezaupnice se obeta po manj kot enem mesecu od prve. Prvič so jo LMŠ, SD, Levica, SAB in del DeSUS z 42 poslanskimi podpisi vložile 15. januarja. A do glasovanja ni prišlo, saj je Erjavec z obrazložitvijo, da iz epidemioloških razlogov ne bi mogli vsi podpisani poslanci glasovati v DZ, soglasje h kandidaturi nato umaknil. Erjavec upa, da bodo tokrat lahko glasovali vsi, ki nezaupnico podpirajo.