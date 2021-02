Znova potrjena ustavnost ustavne obtožbe Trumpa

V ameriškem senatu je z demokrati glasovalo tudi šest republikancev

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Včeraj, na prvi dan senatnega sojenja, so republikanci v ustavni obtožbi Donalda Trumpa zaradi spodbujanja upora proti državi, ponovno skušali celoten postopek razglasiti za neustavnega, a znova doživeli poraz. Tokrat je z demokrati glasovalo šest republikancev. Pred tem sta svoja primera predstavila tožilstvo in obramba.

Za nadaljevanje postopka je glasovalo 56 senatorjev, proti pa je bilo 44 republikancev. Senat je o podobni resoluciji glasoval že januarja, ko se je demokratom pridružilo pet republikancev. Tokrat so poleg Mitta Romneyja (Utah), Lise Murkowski (Aljaska), Pata Toomeyja (Pensilvanija), Bena Sasseja (Nebraska) in Susan Collins (Maine) demokrati v podporo ustavni obtožbi dobili še Billa Cassidyja iz Louisiane.

To še vedno ne bo dovolj za obsodbo Trumpa na koncu sojenja, za kar je potrebna dvotretjinska večina v 100-članskem senatu in z demokrati bi moralo potem glasovati skupaj 17 republikancev. Trump ni več predsednik, čeprav tega še vedno ne priznava, in sedaj gre samo še zato, ali bo demokratom uspelo doseči potrditev prepovedi opravljanja javnih funkcij za Trumpa v prihodnje. Če ne bo šlo z ustavno obtožbo, bodo potem skušali še z resolucijo o ukoru.

Glasovanje 44 republikancev na čelu z Mitchem McConnellom (Kentucky), ki se je doslej izrekal v prid ustavni obtožbi in odgovornost za napad na kongres 6. januarja pripisoval Trumpu, je znova potrdila, da je ustavna obtožba v ZDA predvsem politična zadeva in nima zveze z argumenti.

Demokratski tožilci so namreč pripravili podrobno utemeljeno obtožnico in jo podkrepili z dokumentarnim filmom, ki je dramatično povezal napad na kongres, v katerem je umrlo pet ljudi, Trumpove izjave o "lažnih" volitvah, na katerih je izgubil, in njegove pozive privržencem, naj gredo nad kongres ter se borijo "kot hudiči", pa pohvale na njihov račun, ko so že uničevali poslopje in lovili kongresnike, da jih obesijo.

Vodja demokratskih upraviteljev ustavne obtožbe Jamie Raskin iz Marylanda je med predstavitvijo celo zajokal, ko je razlagal, da je bila v času napada z njim v kongresu prvič in verjetno tudi zadnjič njegova 24-letna hči, po poklicu učiteljica.

"Oče, mislim, da mene ne bo nikoli več sem," mu je povedala, ko sta se skupaj skrivala pred Trumpovimi nasilneži, ki so rjoveli po hodnikih, napadali policiste in kričali, da jih je poslal Trump, naj preprečijo volilno krajo.

Zatem sta nastopila Trumpova odvetnika, ki sta tudi po prepričanju Trumpovih zagovornikov in samega Trumpa, ki naj bi po poročanju ameriških medijev na Floridi besnel pred televizorjem, opravila zelo klavrno delo.

Trumpa je najbolj pogrelo, ko je Bruce Castor izjavil, da so ameriški volivci dovolj pametni, da si izberejo novo vlado, če jim stara ni všeč. "Trumpa so s položaja odstranili volivci," je hote ali nehote priznal veljavnost izida predsedniških volitev, česar Trump še vedno ni pripravljen storiti.

"Kaj je bilo to? Res ne vem o čem dolgovezi. Tu ni nobenih argumentov," pa je med spremljanjem nastopa odvetnika Castorja na televiziji Fox News izjavil Alan Dershowitz, ki je Trumpa branil lani v času prve ustavne obtožbe zaradi izsiljevanja Ukrajine, naj uvede preiskavo Josepha Bidna.

Castor je sicer večinoma hvalil ameriške senatorje, malce agresivnejši je bil potem drugi odvetnik David Schoen, ki pa prav tako ni podal nobenega resnega argumenta, zakaj bi bila ustavna obtožba neustavna. Trumpa sicer več ni na položaju, ker mu je potekel mandat, vendar pa je bil postopek sprožen, ko je še bil na položaju.

Castor in Schoen sta hkrati trdila, da so demokrati preveč hiteli z ustavno obtožbo, zaradi česar se Trumpova obramba menda ni imela časa pripraviti, obenem pa sta trdila, da so bili prepočasni in so zamudili vlak, ker Trumpa več ni na položaju.

V času, ko je Amerika povsem razdeljena, je Schoen trdil, da bo ustavna obtožba razdelila Ameriko, da gre le za sovraštvo do Trumpa, da se tujina smeji Ameriki zaradi tega in da bodo v bodoče ustavne obtožbe postale reden pojav. Argumenta za neustavnost ustavne obtožbe ni podal, medtem ko so se tožilci sklicevali na primer iz leta 1876 in na dejstvo, da mora nasilju slediti posledica.

Castor in Schoen sta doslej v zadnjih štirih letih že sedma odvetniška ekipa Donalda Trumpa, če se ne šteje odvetnika Michaela Cohena, ki je v zaporu zaradi kršenja zakonov za Trumpa, in nekdanjega pravosodnega ministra Billa Barra.

Trump ima po napadu na kongres velike težave najti sposobne odvetnike, vendar pa jih v ustavni obtožbi niti ne potrebuje. Večina republikancev bo namreč glasovala proti obsodbi, pa naj tožilci pripravijo še tako argumentirane dokaze.

Edini republikanec, ki ga je predstavitev tožilstva na novo prepričala - ob petih, ki so se že prej zavzeli za ustavno obtožbo - je bil Cassidy. "Tožilci so pripravili zelo trdne argumente in imeli zelo dober nastop. Vedno sem trdil, da bom k temu pristopil neobremenjeno in mene so prepričali," je dejal Cassidy.

Po glasovanju o potrditvi ustavnosti oziroma pristojnosti senata, da vodi sodni proces proti Trumpu, čeprav so ga že odstavili volivci, je vodja senatne večine demokrat Chuck Schumer odredil konec prvega dne in nadaljevanje postopka v sredo ob 18. uri po srednjeevropskem času.