VIDEO: »Svet je solidaren s protestniki v Mjanmaru«

Vojaška hunta v Mjanmaru med nadaljevanjem protestov krepi pritisk na nasprotnike

Vojaška hunta v Mjanmaru, ki je prejšnji teden izvedla državni udar, krepi pritisk na nasprotnike. V državi se danes peti dan zapored nadaljujejo protesti proti udaru z zahtevo po izpustitvi voditeljice Aung San Suu Kyi, ki so jo priprli skupaj z drugimi predstavniki civilnih oblasti in aktivisti.

Vojaki so včeraj zvečer vdrli in preiskovali sedež stranke NLD Aung San Suu Kyi v Yangonu, potem ko je policija v mestu proti protestnikom uporabila vodni top, solzivec in gumijaste naboje v naraščajočem nasilnem odzivu do protestnikov po državi. Po besedah predstavnika stranke so s sedeža stranke odnesli računalniško opremo in dokumente ter prekinili komunikacijske povezave in oskrbo z elektriko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

uTKdzu-5uIA

Zdravnik v prestolnici Naypyitaw je potrdil, da je vojska uporabljala tudi pravo strelivo, tako da sta dve poškodovani osebi v kritičnem stanju. Protestniki pa vztrajajo in na posnetkih je videti, kako so se vrnili na glavno prometnico v mestu. Na protestih sodelujejo tudi javni uslužbenci, poroča britanski BBC.

Posebni poročevalec Združenih narodov Tom Andrews je danes obsodil nasilje in povedal, da je bila v streljanju policije ranjena mlada ženska, ki je v kritičnem stanju. Njene fotografije se po družbenih omrežjih širijo ob številnih komentarjih. Andrews je zapisal, da lahko ustrelijo mlado žensko, da pa ljudem ne morejo ukrasti upanja in odločenosti. "Svet je solidaren s protestniki v Mjanmaru," je dodal.

oZ4ar4BdDyA

V kulturni prestolnici Mandalay so priče videle varnostne sile, ko so solzivec usmerile proti rdeči zastavi Narodne lige za demokracijo (NLD) Suu Kyijeve.

Državni mediji trdijo, da se je množica nespodobno izražala, da so protestniki metali predmete v policiste in pri tem štiri poškodovali. Zato so jih v skladu z zakoni razgnali. To je bilo sicer prvič, da so državni mediji o protestih poročali, odkar so se začeli minuli konec tedna.

Protestniki so se kljub prepovedi večjih zbiranj in uvedbi nočne policijske ure v mestih danes vrnili na ulice Yangona, kjer je policija proti množici protestnikov v torek uporabila vodni top.

oEdfR9Rq5RQ

ZDA so v torek znova obsodile vojaški udar in pozvale k svobodi izražanja, generale pa k odstopu. Svet ZN za človekove pravice bo v petek na izrednem zasedanju govoril o razmerah v Mjanmaru.

Zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je opozoril pred novimi sankcijami proti vojski. Nova Zelandija pa je kot prva država tudi ukrepala in ustavila visoke vojaške in politične stike z Mjanmarom.

Vojska je udar utemeljila z domnevno volilno prevaro na novembrskih parlamentarnih volitvah, na katerih je prepričljivo zmagala stranka Suu Kyi.

R3PRQ572rKM