»Onesnaženje zaradi fosilnih goriv povzroči eno od petih smrti«

Leta 2018 več kot osem milijonov prezgodnjih smrti

© Flickr

Onesnaženje, povezano s kurjenjem fosilnih goriv, je leta 2018 povzročilo več kot osem milijonov prezgodnjih smrti. To predstavlja skoraj 20 odstotkov vseh smrti med odraslimi v svetu, je razkrilo novo poročilo, objavljeno v znanstveni publikaciji Environmental Research.

V novi študiji po navedbah britanskega Guardiana ocenjujejo, da so fosilna goriva leta 2018 povzročila smrt 8,7 milijona ljudi. Kurjenje fosilnih goriv je krivo za skoraj tretjino smrti v vzhodni Aziji, vključno s Kitajsko. V Evropi in ZDA je delež več kot 10-odstoten, v Južni Ameriki in Afriki pa precej nižji.

"Pogosto govorimo o nevarnosti izgorevanja fosilnih goriv v smislu ogljikovega dioksida in podnebnih sprememb, spregledamo pa potencialne učinke na zdravje," je za francosko tiskovno agencijo AFP poročilo komentiral eden od avtorjev študij Joel Schwartz iz bostonske univerze Harvard. Potencialno obvarovanje milijonov življenj bi morala biti po njegovi oceni močna dodatna spodbuda za odločevalce, da bi ti zmanjšali izpuste toplogrednih plinov in pohitrili premik v smeri zelene energije.

Nova raziskava sicer skorajda podvaja dosedanje ocene smrti zaradi onesnaženja, ki ga povzročajo fosilna goriva. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) onesnaženost zraka, vključno s tisto v notranjih prostorih, letno ubije sedem milijonov ljudi. Od tega WHO 4,2 milijona smrti pripisuje zunanjemu onesnaženju. Je pa do približno enakih rezultatov kot raziskovalci sedaj nedavno prišla tudi študija Globalno breme bolezni.

Po svetu onesnaženost zraka skrajša življenje za povprečno dve leti, so pokazale predhodne raziskave. Najslabše je v Aziji, kjer je zaradi slabe kakovosti zraka življenje krajše za 4,1 leta na Kitajskem, 3,9 leta v Indiji in 3,8 leta v Pakistanu. V nekaterih regijah teh držav je učinek še dvakrat tolikšen.

V Evropi je zaradi onesnaženega zraka življenjska doba povprečno skrajšana za osem mesecev.

Obe študiji svoje ocene ustvarjata na podlagi satelitskih podatkov in opazovanju površja, s čimer določita koncentracijo najmanjših delcev onesnaževanja, PM 2,5.

V primerjavi z drugimi razlogi prezgodnjih smrti onesnaženost zraka vsako leto terja 19-krat več življenj kot malarija, devetkrat več kot HIV oz. AIDS ter trikrat več kot alkohol, še navaja AFP.