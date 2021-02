VIDEO: Orožje spreminja v glasbila

Srbski kipar Nikola Macura iz kosov orožja izdeluje glasbene inštrumente. Vsak teden se odpravi na vojaško smetišče in medtem ko prebira zavržene puške, čelade in rakete, po njih udarja in piha skoznje, da bi tako našel tiste kose, ki bi jih v svojem ateljeju lahko spremenil v glasbila.

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP, skuša 42-letni umetnik nekdanja orodja za uničenje preoblikovati v orodja ustvarjanja v regiji, kjer so še vidne brazgotine vojne v 90. letih minulega stoletja. Tako je med drugim iz bazuke in posode za gorivo izdelal violončelo ter iz puške zastava M70 in čelade jugoslovanske vojske kitaro.

oRrn_-ORMSU

"Puške so vsepovsod okoli nas. Uničenje je tako vseprisotno, da ga sploh več ne zaznavamo," je za AFP povedal Macura, sicer docent na novosadski umetniški akademiji. Na voljo je veliko materiala, iz katerega lahko ustvarja. Po vojni so po vsej državi ostala skladišča, kjer je odpisano vojaško opremo mogoče kupiti za drobiž. Ta "pokopališča" so polna deaktiviranih pušk, bomb in plinskih mask, pa tudi bojnih vozil, radarjev in celo ogromnih kosov vojnih letal.

Macura želi ustvariti glasbila za celoten orkester, ki bi nato nastopal po celotni regiji, na nekaj glasbil bi igrali vojni veterani. "Ljudem, ki so sodelovali v vojni, želim ponuditi priložnost, da orožje, s katerim so se vojskovali, tokrat uporabijo za ustvarjanje glasbe," je dejal.

M2F4vuU7-ew

K sodelovanju je tako že pritegnil vojnega veterana in vizualnega umetnika Srđana Šaroviča, ki rad zabrenka na kitaro, izdelano iz puške in čelade. "Puška ni več puška ampak je postala izključno glasbilo. Ko jo držim v rokah in igram nanjo, imam v mislih le, kako se povezati z inštrumentom," je povedal za AFP.

Njegov naslednji projekt je vojaški tank spremeniti v tolkalo za pet glasbenikov, ki si ga je zamislil v roza barvi, še piše AFP.

OoxaCTkQ3zg