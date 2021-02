Protest proti davku, ki bi še dodatno ogrozil medije

Zasebno mediji na Poljskem opozarjajo, da bi načrtovani davek na oglase finančno oslabil in celo zlomil nekatere medije, obenem pa preprečil kakovostno novinarstvo

© pixnio.com

Zasebne poljske radijske postaje, televizije, časniki in novičarski portali danes z blokado vsebin in ustavitvijo programa protestirajo proti načrtovanemu davku na oglase, ki ga med drugim vidijo kot grožnjo medijskemu pluralizmu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Televizijske postaje v lasti največjih zasebnih televizij Polsat in TVN, so danes prekinile program in namesto tega predvajajo sporočilo "Tu naj bi bil vaš najljubši televizijski program" na črnem ozadju.

Oddajanje je prekinilo tudi več radijskih postaj v zasebni lasti, glavni dnevniki pa so danes izšli s protestnim sporočilom na naslovnicah. Nekateri novičarski portali so delno ali v celoti blokirali dostop do svojih vsebin, namesto tega pa objavili sporočilo o protestu.

Mediji na ta način protestirajo predlogu vlade o davku na oglase, ki bi ga morale plačevati zasebne tuje in lokalne medijske hiše, kinematografi in upravljavci prikazovalnikov oglasov na prostem. Poljskim državnim medijem pa tega davka ne bi bilo treba plačevati.

Vlada v Varšavi uvedbo davka upravičuje s potrebo po zvišanju sredstev za javno zdravstvo v času pandemije covida-19. 50 odstotkov prihodkov od novega davka bi namreč namenili za Nacionalni sklad za zdravje.

Več kot 40 radijskih in televizijskih hiš, založnikov in skupin medijev je svoje nasprotovanje novemu davku izrazilo tudi v odprtem pismu poljski vladi. V njem poudarjajo, da bi načrtovani davek finančno oslabil in celo zlomil nekatere medije na Poljskem, s tem pa zmanjšal izbiro za javnost. Ocenjujejo, da bi novi davek lahko preprečil kakovostno novinarstvo na lokalni ravni in še dodatno poslabšal položaj zasebnih medijev.