Ali bo Počivalšku uspel še en piarovski manever?

Ministrovo opravičilo

Zdravko Počivalšek

© Uroš Abram

Lanskega maja, bilo je dva meseca po začetku tretjega mandata Janševe vlade in licitacijah o izdajalcih v strankah SMC in DeSUS, je poslanec Gregor Židan prestopil iz Počivalškove stranke k Socialnim demokratom. S tem je novo stranko okrepil na skupno 12 poslank in poslancev.

Toda Židan je bil izvoljen kot nadomestni poslanec prvaka SMC, ki že eno leto kaže predvsem voljo po lojalnosti do predsednika vlade, svojo stranko pa pušča v popolnih razbitinah.

Zgodba o nadomestnem poslancu

Počivalškova jeza, ker se mu je izmaknil še poslanec v situaciji, ko mu razpada stranka, in še to natanko tisti, ki je v parlamentu vskočil na njegov stolček po njegovi "preselitvi" na ministrstvo, tam je sicer bil že prej, je pripeljala do neke vrste grožnje v kombinaciji z diskreditacijo o sponzorstvu:

"Židan dan za sponzorje poslanskih prestopov se utegne kmalu končati."

V torek se je, po pojasnilih okoli njegovega obiska gostišča Taverna, zgodba ponovila. Minister za gospodarstvo je na tiskovni konferenci neprepričljivo pojasnjeval, zakaj se samo zanj odpirajo gostilne, češ da je vse bilo "zakonito". Novinarje je pred tem za podrobnejše informacije napotil na svoje ministrstvo – kjer bodo dogajanje pristransko pojasnili njegovi svetovalci. Njegov torkov tvit pa se znova bere kot nekakšna reminiscenca prvega:

"Kot sem pojasnil medijem, je bil petkov sestanek v Taverni zakonit in utemeljen. Opozicijske pozive k odstopu pa štejem za del politične folklore in ne za resne želje. Saj verjetno ne bi radi izgubili še glas tistega nadomestnega poslanca, ki so ga kupili pred časom."

Bizarno izsiljevanje

Zanimivo podvojitev prvega lahko razumemo kot grožnjo, spet v kombinaciji z diskreditacijo: če bo kot minister odstopil, se bo moral posloviti nadomestni poslanec Židan, "kupljen" in "sponzoriran", saj se bo on vrnil v parlament. Zato naj tisti, ki zahteva njegov odhod zaradi gostišča, krepko razmisli, če se mu zahteva po odstopu splača.

Počivalšek je s tem pristal na bizarno politično (in emocionalno) izsiljevanje, tokrat usmerjeno predvsem v Socialne demokrate. Z njim je neposredno prikazal svoj pogled na politiko, pri katerem v druge projicira svoje lastne misli in dejanja. Namen zapisa je bil bržkone široko javnost prepričati, da si opozicijska stranka dejansko ne bo upala žrtvovati lastnega poslanca, zato z zahtevo po odstopu ne misli resno. A cena za takšen namig in diskreditacijo se skriva v implicitni informaciji, da bi se sam v tem primeru vrnil na mesto poslanca.

Inovativnost z izjemo: B2B

Tudi sicer so torkove razlage ministra bile skrajno neprepričljive. Prvič smo slišali, da so gostilne sicer zaradi ukrepov res zaprte za potrošnike, "a ta prepoved ne velja za izvajanje B2B poslovne dejavnosti". V gostišču Taverna se je torej po njegovem izvajala B2B dejavnost! Pričakovali bi, da mediji izbrskajo pojasnilo ustreznih institucij: je to res ali ne?

B2B pač pomeni prodajo in trgovanje med poslovnimi partnerji. Toda na tistem obisku Počivalšek ni sklepal nobenih poslov, temveč se je, kot pravi, seznanjal s situacijo gospodarskih subjektov v regiji. Ali je res tako naporno najti strokovno mnenje, ki bi pojasnilo, če ministrov obisk ustreza B2B dejavnosti, nato pa še, ali je morda kršil vladni odlok o omejitvah ponudbe in prodaje blaga in storitev?

Povejmo tudi drugače: od česa je sploh odvisno politično dogajanje v državi, če novinarji ne zmorejo dovolj velikega poenotenja v vztrajanju, da minister bodisi je ali ni ravnal zakonito? In to, da ni opisanega vztrajanja, se nam dogaja nenehno. Včeraj sem v svojem prispevku izrekel skromno pričakovanje, da bi mediji lahko zahtevali vsaj ogled računa ali naročilnice za tisto vodo in radensko, končno pa tudi prleške sendviče – in se ni zgodilo.

Minister se opraviči

Minister zdaj nepričakovano vztraja pri svojem in se hkrati opravičuje za svoje zakonito dejanje. Našel je celo recept: zakonitost, utemeljenost in koristnost so bili nepremišljena poteza:

"Zaradi obiska Taverne se opravičujem celotni slovenski javnosti, še posebej pa gostincem. Čeprav je bil sestanek zakonit, utemeljen in zelo koristen, je bilo to v teh težkih časih tudi nepremišljena poteza."

S takšnim slepilnim manevrom kajpak daje slutiti, da še kako dobro ve, da ni ravnal zakonito, saj z opravičilom priznava krivdo. In smo spet pri medijih in izrečenem upanju: jim bo teknilo tudi takšno opravičilo?

Ministrovo torkovo opravičilo. Vse je boljše od odstopa.

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem portalu IN MEDIA RES**