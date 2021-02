Ameriška vlada: »Virus ni nastal v laboratoriju«

ZDA podprle preiskavo WHO in se distancirale od teorij o nastanku virusa v laboratoriju

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so v torek zaključili svoj obisk na Kitajskem. Čeprav jim vsaj zaenkrat ni uspelo identificirati živalskega izvora novega koronavirusa, so ZDA izrekle podporo njihovemu delu in se obenem distancirale od nepotrjenih teorij o nastanku virusa v kitajskih laboratorijih.

Gre za teorije, ki naj bi jih potrjevali nekateri obveščevalni podatki ZDA in sta jih precej glasno propagirala bivši predsednik ZDA Donald Trump in njegov državni sekretar Mike Pompeo. Kitajski sta obenem očitala prepozno ukrepanje za zajezitev širjenja virusa in prikrivanje informacij, WHO pa, da je pristranska in dela po nareku Pekinga.

A predstavniki ekipe WHO, ki so svojo enomesečno misijo v Wuhanu in nekaterih drugih kitajskih mestih sicer zaključili, ne da bi izpolnili svoj glavni cilj, so v torek zatrdili, da še naprej ostaja najverjetnejša teorija, po kateri je virus na človeka preskočil z netopirja prek nekega drugega sesalca.

Obenem so kot skrajno neverjetno zavrnili možnost nastanka virusa v laboratoriju. So pa po drugi strani dopustili možnost, da bi se virus na Kitajsko prenesel od drugod preko t. i. hladnih dobavnih verig, o čemer se zadnje mesece širijo teorije na Kitajskem.

Iz ameriškega State Departmenta so nato v torek sporočili, da čakajo na končne ugotovitve WHO. Kot je dejal tiskovni predstavnik Ned Price, želijo videti, kaj pravijo podatki in znanost, in nočejo hiteti z zaključki, ki bi jih morda motiviralo karkoli drugega. Obenem je poudaril, da ZDA preiskavo WHO o izvoru pandemije jasno podpirajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Je pa Price obenem izrazil dvom glede sodelovanja Kitajske z misijo WHO. Na vprašanje, ali je Kitajska po njegovem polno sodelovala z WHO, je namreč odgovoril, da "porota o tem še odloča", in izrazil dvom, da so kitajske oblasti strokovnjakom WHO razkrile vse relevantne informacije.

Po drugi strani je tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin poudaril, da je bil obisk na Kitajskem le en del celotne preiskave o izvoru pandemije, ter izrazil upanje, da bodo ZDA ubrale tako transparenten pristop kot Peking in bodo povabile strokovnjake WHO na svoja tla.

Misija WHO na Kitajskem je bila ves čas diplomatsko zelo občutljiva, ujeta med zahteve ZDA po čim bolj temeljiti preiskavi dejanskega izvora novega virusa na eni ter svarili Kitajske pred vmešavanjem v njene notranje zadeve na drugi strani. Zaradi vrste zapletov so jo izvedli šele dobro leto dni po samem izbruhu virusa in že samo zaradi tega mnogi dvomijo v njen smisel.

Peter Daszak, eden od članov ekipe WHO, je v torek tudi neposredno spregovoril o temačni geopolitiki, ki spremlja celotno zgodbo o izvoru pandemije. Kot je zapisal na Twitterju, so morali delati v politično skrajno zaostrenem okolju. "Prosim, ne zanašajte se preveč na ameriške obveščevalne podatke: pod Trumpom vse bolj nerealni in iskreno rečeno napačni."