LMŠ, SD, Levica, SAB in DeSUS vnovič vložile konstruktivno nezaupnico

O predlogu nezaupnice vladi Janeza Janše bi poslanci lahko razpravljali in odločali že v petek, najpozneje pa prihodnjo sredo

KUL (brez Karla Erjavca): Tanja Fajon, Marjan Šarec, Luka Mesec in Alenka Bratušek

© Borut Krajnc

Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica, SAB in DeSUS so danes v parlamentarni postopek ponovno vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za predsednika vlade Karlom Erjavcem. Predlog so podprle z 10 poslanskimi podpisi, vsaka od strank predlagateljic je prispevala dva, so pojasnili v DeSUS. Erjavec bo predlog predstavil na novinarski konferenci ob 14.15.

Glede na poslovniške roke bi o predlogu nezaupnice vladi Janeza Janše poslanci lahko razpravljali in odločali že v petek, najpozneje pa prihodnjo sredo. Najverjetnejši dan naj bi bil sicer ponedeljek. DZ namreč po poslovniku DZ o nezaupnici vladi oz. o kandidatu za novega predsednika vlade odloča najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga.

Opozicijske stranke, združene v Koalicijo ustavnega loka (KUL), so konstruktivno nezaupnico ponovno vložile po manj kot enem mesecu od prve. 15. januarja, ki so jo vložile z 42 poslanskimi podpisi. A do glasovanja ni prišlo, saj je Erjavec z obrazložitvijo, da iz epidemioloških razlogov ne bi mogli vsi podpisani poslanci glasovati v DZ, soglasje h kandidaturi pozneje umaknil.