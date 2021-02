Hrvaška policija Hojsu in njegovi mami zavrnila vstop v državo

Hojs trdi, da je želel med drugim preveriti tudi, kako dosledno Hrvaška preverja razloge za prestop meje

Na fotografiji Aleš Hojs ob slovensko-hrvaški meji na reki Kolpi v bolj toplih dneh lani

© Borut Krajnc

Hrvaška policija je v ponedeljek na meji zavrnila vstop notranjemu ministru Alešu Hojsu, ki se je tja pripeljal z mamo, ker nista izpolnjevala pogojev, ki jih je v epidemiji za vstop tujcem določila Hrvaška, poroča spletni portal 24ur.com.

Kam sta želela iti in kaj je razlog za zavrnitev, hrvaška mejna policija uradno ni želela razkriti. Potrdili so le, da naša država za ponedeljek ni najavila prihoda nobenega od naših ministrov, kar po navedbah portala pomeni, da je Hojs na Hrvaško potoval zasebno.

Na portalu so spomnili, da je prehajanje občin in regij pri nas dovoljeno le izjemoma: na primer za prihod ali odhod z dela, za pomoč osebam, ki potrebujejo oskrbo in podobno, izjema je tudi izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

Kot je za portal povedal Hojs, ima mama na Hrvaškem nepremičnino, zato sta želela tja, da bi lahko poravnala račune. Ker nista imela opravljenega testa na novi koronavirus, ki je pogoj za vstop na Hrvaško, so jima dali na izbiro vstop s testiranjem in karanteno ali pa da se obrneta. Odločila sta se za slednje.

Hojs trdi, da je želel med drugim preveriti tudi, kako dosledno Hrvaška preverja razloge za prestop meje ter da ni kršil nobenih pravil prehajanja regijskih mej in občin, saj je v Kopru pred kratkim kupil zemljišče. A na portalu opozarjajo, da minister ni bil na poti do svoje nepremičnine, ampak je želel preko meje.

Zaradi omenjenega dogodka so družabna omrežja že preplavili spletni memi s parodijami na Hojsov neuspeli poskus prečkanja meje z mamo.