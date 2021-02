Ameriški znanstveniki priporočajo dve maski

Če se nosi le ena maska, pa naj se ta tesno oprijema obraza, pravijo v Ameriškem centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je na podlagi svoje študije ugotovil, da je nošenje dveh mask hkrati boljša zaščita pred novim koronavirusom, še posebej pred novimi mutacijami. Če se nosi le ena maska, pa naj se ta tesno oprijema obraza, pravijo v CDC.

Nove okužbe in smrti zaradi koronavirusa so začele v ZDA upadati, vendar pa strokovnjake skrbijo nove mutacije koronavirusa, ki so jih odkrili v Veliki Britaniji, Južni Afriki in Braziliji. Te so sedaj potrjene že v 34 zveznih državah ZDA, najbolj pa naraščajo na Floridi in v Kaliforniji.

Zvezna vlada predsednika Josepha Bidna resno razmišlja o uvedbah omejitev potovanj med državami, morda najbolj na Florido, kjer imajo republikanskega guvernerja Rona DeSantisa, ki se zgleduje bivšem predsedniku Donaldu Trumpu.

To pomeni, da guverner zavrača ukrepe proti koronavirusu, obtožujejo pa ga tudi ponarejanja statistike. De Santis je lani za nekaj časa uvedel karanteno za potnike iz New Yorka, Connecticuta in New Jerseyja, kjer se je pandemija najhitreje širila lani spomladi. Avgusta je nato ta ukrep preklical.

BDd8301pEIg

Na Floridi so sedaj identificirali tretjino vseh primerov okužbe z britansko različico koronavirusa B.1.1.7 v ZDA, DeSantis pa še naprej nasprotuje ukrepom, ki bi kakorkoli ustavili gospodarstvo.

V ZDA se je do srede po podatkih univerze Johnsa Hokpkinsa s koronavirusom okužilo skoraj 27,3 milijona ljudi, umrlo pa jih je nekaj čez 471.000. CDC svetuje, naj se zaradi novih mutacij koronavirusa nosita dve maski naenkrat ali pa vsaj ena zelo tesno.

Z maskami nimajo težav v New Yorku, ki ga bo Kalifornija po skoraj letu dni prehitela po številu mrtvih na čelu lestvice smrtnih primerov v ameriških zveznih državah.

New York je doslej opravil 34 milijonov testov, kar je največ v ZDA, na teden pa sedaj opravijo približno milijon testov. Hospitalizacije so v sredo padle na 7593, umrlo pa je 136 ljudi. S prvim odmerkom so doslej v državi cepili 1,7 milijona ljudi, od tega 600.000 z obema odmerkoma.

BBL61hW1EzM