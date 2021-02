Teorija blazneža

Prispodoba »uničiti naselje, da bi ga lahko rešili« pooseblja današnjo vladno strategijo v boju proti koronavirusu v Sloveniji

Dvojec Krek-Janša

© Luka Dakskobler

Iracionalnost velja za enega tistih pojmov, kjer tradicionalne kategorizacije in razvrščanja praviloma odpovejo. Njeno »raztegljivost« morda najbolje ponazori uporaba v različnih disciplinah in območjih družbenega življenja. V matematiki na primer iracionalnega števila ne moremo zapisati z ulomkom, v iracionalni enačbi pa se neznanka nahaja pod korenom. V primerjavi z matematiko ima iracionalnost v filozofiji – kakor je v Zgodovini norosti opozoril Michel Foucault – praviloma negativen predznak. V svoji najbolj skrajni obliki je bila iracionalnost namreč nerazdružljivo povezana z institucionalizacijo »norosti« oziroma s procesom »velikega zapiranja«, ki je sledilo obdobju razsvetljenstva v 17. in 18. stoletju.