Začelo se je

Sobotni pohod rumenih jopičev in ponedeljkov pohod posebne policijske enote po Metelkovi sta del istega scenarija

Ponedeljkov pohod posebne policijske enote po Metelkovi

© Andi Koglot

V soboto se je na območju avtonomne cone Metelkovo mesto mudilo okoli dvajset pripadnikov gibanja rumenih jopičev. Fotografirali so se s transparentom »Porušimo še Metelkovo« (po zgledu avtonomne cone Rog), med nasilnim pohodom so snemali videe. Na enem, ki so ga na Twitterju naslovili Rep med noge, je vidno, kako jim skuša ubežati očitno ustrahovana oseba.