Let nad kukavičjim gnezdom

Epidemija covida-19 vpliva tudi na duševnost zdravih posameznikov, pri tistih s težavami z duševnim zdravjem pa te še poglablja

Topli stiki s prebivalci domov za starejše občane so onemogočeni že skoraj celo leto

© Luka Dakskobler

Že več kot leto je minilo, odkar je bil v Wuhanu na Kitajskem odkrit prvi primer okužbe s koronavirusom pri človeku. Od marca 2020, ko se je v večini evropskih držav in v ZDA začelo (prvo) popolno zaprtje, svet ni več tak kot prej. V Sloveniji smo pravkar sredi druge karantene; na dan, ko je bil ta članek napisan, je tekel 105. dan veljavnosti policijske ure in omejitve gibanja. Kako so se v tem času spremenili naši možgani? Kako se še bodo? Kako se bomo spet navadili na svet brez omejitev? In morda najpomembneje – kako se bomo spoprijeli z naraščajočimi težavami z duševnim zdravjem? Stiske, ki jih koronska kriza povzroča v tem trenutku, so predvsem posledica poslabšanja motenj, ki so se kazale že prej. A travme, ki jih koronsko obdobje vtiskuje v sedanje generacije, bodo v prihodnjih letih pri delu prebivalstva neizogibno povzročile razvoj novih duševnih težav. Sistem telesnega zdravja bo po epidemiji covid-19 slej ko prej znova dosegel raven siceršnje obremenitve, za sistem duševnega zdravja pa se bo delo šele začelo.