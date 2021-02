Odločilni ponedeljek

Konstruktivna nezaupnica

Karl Erjavec

© Uroš Abram

Državni zbor bo o konstruktivni nezaupnici in predlogu za izvolitev Karla Erjavca za predsednika vlade odločal na izredni seji v ponedeljek, je včeraj sklenil kolegij predsednika DZ. Na seji ne bodo glasovali o spremembah poslovnika, s katerimi bi poslancem omogočili tajno glasovanje na daljavo, saj je predlog padel že na pristojni komisiji.

Glede na poslovniške roke DZ o nezaupnici vladi oz. o kandidatu za novega predsednika vlade odloča najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga. Kolegij predsednika DZ pa je izredno sejo sklical za ponedeljek.

Seja se bo začela ob 10. uri, ni pa še znano, koliko časa bo trajala, saj morajo poslanske skupine še najaviti čas za razpravo. Predlagatelji nezaupnice imajo na voljo največ uro časa za dopolnilno obrazložitev predloga, prav tako lahko kandidat za mandatarja v eni uri predstavi programske zasnove vlade. Besedo bo imel tudi premier Janez Janša, ki bo odgovoril na očitke iz nezaupnice ter predstavil svoj pogled na dosedanje delo vlade.

Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in DeSUS so namreč v parlamentarni postopek v sredo ponovno vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za mandatarja Erjavcem. Predlog so podprle z 10 poslanskimi podpisi, vsaka od strank predlagateljic je prispevala dva. Za uspeh nezaupnice je sicer potrebnih 46 poslanskih glasov, ki pa jih stranke koalicije KUL nimajo. Še vedno ni jasno, ali bodo nezaupnico podprli štirje poslanci DeSUS, čeprav izvršni odbor stranke to od njih pričakuje.

Sprva je bilo predvideno, da bo DZ na izredni seji glasoval tudi o predlogu sprememb parlamentarnega poslovnika, s katerimi bi na predlog LMŠ, SD, Levice in SAB poslancem omogočili tajno glasovanje na daljavo. A ker komisija za poslovnik spremembam, za katere je nujna dvotretjinska večina, ni dala zelene luči, se je parlamentarni postopek končal.

Ta predlog je bil sicer povezan s konstruktivno nezaupnico, saj so stranke koalicije KUL nezaupnico enkrat že vložile, a je nato Erjavec z obrazložitvijo, da iz epidemioloških razlogov ne bi mogli vsi podpisani poslanci glasovati v DZ, soglasje h kandidaturi pozneje umaknil. S spremembami poslovnika so tako opozicijske stranke želele zagotovili, da bi o nezaupnici lahko glasovali vsi njihovi poslanci, četudi bi bili zaradi karantene ali samoizolacije odsotni.

Na izredni seji bodo poslanci obravnavali tudi predlog za zamenjavo na mestu podpredsednika komisije DZ za nadzor javnih financ. Namesto poslanca SAB Andreja Rajha naj bi to funkcijo zasedla predsednica SAB Alenka Bratušek, ki je v DZ nadomestila pokojnega poslanca Franca Kramarja.

Na petkovi seji kolegija so v SD in LMŠ predlagali tudi razpravo o ravnanjih predsednika odbora za notranje zadeve Branka Grimsa ter o vodenju plenarnih sej, a je predsednik DZ Igor Zorčič te predloge zavrnil. Po njegovih besedah namreč razprave o tem ne sodijo na javno sejo kolegija, lahko pa jih odprejo na posvetu za zaprtimi vrati.

