Janša predlagal novega zdravstvenega ministra

To je direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar in nekdanji občinski svetnik SDS

Janšev novi kandidat za ministra za zdravje: Janez Poklukar

Predsednik vlade Janez Janša je za novega zdravstvenega ministra predlagal direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Janeza Poklukarja. Predlog za imenovanje je že poslal v DZ, je sporočil na Twitterju. "Po uskladitvi v koaliciji oz. v poslanskih skupinah ima dober kandidat zagotovljeno udobno večino za izvolitev," je zapisal.

"Janez Poklukar je pri svojem delu postavil visoke standarde ter izkazal visoke vodstvene in strokovne kompetence, prav tako pa tudi odlično poznavanje slovenskega zdravstvenega sistema, njegove prednosti in pomanjkljivosti," je zapisal Janša v utemeljitvi predloga kandidature.

Predlog kandidature je premier že poslal v DZ in zaprosil, da se v skladu s poslovniškimi določili poskrbi za čimprejšnjo izvedbo aktivnosti, potrebnih za imenovanje novega ministra.

Zaslišanje kandidata pred pristojnim parlamentarnim odborom bo predvidoma med sredo in petkom, je za STA pojasnil predsednik DZ Igor Zorčič.

Poklukar je vodenje največje slovenske bolnišnice leta 2019 prevzel od Aleša Šabedra po njegovem odhodu na mesto zdravstvenega ministra. Pred tem je Poklukar vodil jeseniško bolnišnico, kjer se je zaposlil leta 2013 po zaključku študija na ljubljanski medicinski fakulteti.

Kot je v utemeljitvi še spomnil Janša, se je Poklukar ob prevzemu UKC Ljubljana soočil tako z zahtevnim finančnim položajem bolnišnice, sanacijskimi postopki kot z izzivi, ki so bili posledica naraščajoče epidemije covida-19. "Pod njegovim vodstvom so se z dobro organizacijo, sodelovanjem in poznavanjem problematike uspešno soočili z vsemi zahtevnimi pogoji ter uspeli zagotoviti učinkovito zdravljenje in oskrbo bolnikov. V desetih dneh je vodstvu uspelo zaključiti z obnovo prostorov, ki so se sicer obnavljali že 12 let in jih v najkritičnejših trenutkih predati v uporabo," je naštel.

Poklukar je z zapisom na Facebooku naslovil svoje sodelavce in jih obvestil, da je danes sprejel premierjevo vabilo in soglašal s kandidaturo za imenovanje na mesto ministra za zdravje. "Odločitev ni bila lahka, predvsem zaradi vseh naših skupnih izkušenj v zadnjih dveh letih. Pa hkrati ni bila težka, zaradi vseh priložnosti za slovenski zdravstveni sistem in UKC Ljubljana, ki jih vidim v prihodnosti," je dodal ter sem jim zahvalil za predanost in strokovnost.

V času njegovega vodenja je UKC Ljubljana izstopil iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, po uradnih navedbah zaradi previsoke članarine. Iz neuradnih virov je bilo takrat slišati, da je pravi razlog ta, da UKC meni, da od združenja nimajo dovolj. V času njegovega vodenja se je nekoliko umirilo stanje področju otroške srčne kirurgije, kljub epidemiji covida-19 pa v osrednji bolnišnici izvajajo precej velik del svojih rednih aktivnosti.

Poklukar ima nekaj izkušenj tudi v lokalni politiki. Med drugim je bil leta 2010 na samostojni listi izvoljen za občinskega svetnika Občine Gorje, leta 2014 pa kot kandidat SDS.

Vlada je novega zdravstvenega ministra iskala po decembrskem odhodu stranke DeSUS iz koalicije, saj je ob tem ministrsko mesto zapustil Tomaž Gantar. Od tedaj je vodenje ministrstva začasno prevzel Janša.

Poklukarja na čelu zdravstvenega resorja čaka zahtevna naloga obvladovanja epidemije covida-19. Če bo prepričal DZ, bo 42-letni zdravnik že 20. zdravstveni minister.

Kandidat za ministra se sicer najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstavi pristojnemu delovnemu telesu, v tem primeru odboru za zdravstvo, in odgovarja na vprašanja njegovih članov. Predsednik odbora najkasneje v 48 urah po predstavitvi kandidata predsednikoma DZ in vlade pošlje mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata. Predsednik vlade lahko nato najkasneje v treh dneh umakne predlog kandidature in v tem primeru lahko hkrati predloži novo kandidaturo za ministra. Državni zbor o kandidatu za ministra odloča z večino glasov navzočih poslancev.