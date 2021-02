Tudi parodijo preganjajo z globami in kaznimi

Ali drži, da Janša, Počivalšek in Hojs v praksi res sprejemajo šale na svoj račun in s tem skrbijo za javno zdravje?

© Janez Zalaznik

Ni dvoma, da sta ministra Zdravko Počivalšek in Aleš Hojs prejšnji teden, vsak s svojo bizarno afero, s katero sta kršila vladne odloke, poskrbela za veliko dozo upravičenega posmeha in zabave. Pri čemer je humor postal nekakšno državljansko nadomestilo za nemoč in bes, ki ga čuti ljudstvo, ko z nejevero opazuje ministre, kako se s svojimi dejanji posmehujejo protivladnim ukrepom: tistim, ki jih sami ne spoštujejo, od državljanov pa se rigorozno zahtevajo že skoraj eno leto.

Ljubitelji prvorazrednosti

Premierju Janši na kraj pameti ni padlo, da bi oba ministra poklical na odgovornost – več kot očitno je tudi sam ljubitelj latinskega reka Quod licet Iovi, non licet bovi. Dvojnih kriterijev za prvorazredne in drugorazredne, kot temu sami pravijo, pri čemer sploh ni vprašanje, kdo sodi v prvi razred. Zato je podprl ministrovo opažanje, da imata on in minister Hojs menda veliko tolerance glede šal na svoj račun:

"Če je smeh pol zdravja, potem sva z ministrom @aleshojs ta teden zagotovo veliko prispevala k boljšemu počutju in javnemu zdravju. Raje vidim, da se ljudje šalijo na moj račun, kot da širijo laži."

Pustimo ob strani to, da jim ne verjamemo. Logika Počivalškove geste, sam se je kasneje salomonsko opravičil in potrdil, da je šlo pri obisku gostilne Taverna za nepremišljeno potezo, je namreč drugačna: pripravljen sem potrpeti šale na svoj račun in prispevati k javnemu zdravju, samo da lahko ostanem minister ob vseh svojih privilegijih in se mi ne bo skrivil niti las. Mimogrede, njun ministrski kolega Matej Tonin je v oddaji pri Urošu Slaku dejal, da sta se opravičila oba ministra, s čimer je očitno zelo nekrščansko govoril neresnico, kajti Hojs takšnega koraka ni zmogel!

Počivalšek in Janša kot ljubitelja šal: ni videti, da jima lahko verjamemo

V praksi humor preganjajo

Toda ali lahko Janševo, Počivalškovo in morda tudi Hojsovo zagotovilo, da imajo radi šale na svoj račun, vzamemo čisto resno? Na "poslovnem sestanku", ki je potekal pred parlamentom 12. februarja, so protestniki storili prav to, čemur so prej omenjeni naklonjeni: učinkovito so se šalili na njihov račun. Nihče ni lagal: tam so nastopili Počivalšek s svojim prleškim sendvičem in vodo, pa Hojs in njegova mama, ki se sprehajata po celi Sloveniji in preverjata svoje nepremičnine doma in na tujem, vmes pa jima nagaja Udba.

Nastopajoči so spoštovali zahteve vladnega odloka, nosili zaščitne maske, držali distanco in predvsem ni šlo za organizirani shod. Šlo je za poslovni sestanek po načelu B2B, ki je dovoljen, kot je pred tem lepo pojasnil minister za gospodarstvo. Še Janša je retvitnil, da je na sestanku bilo le 10 ljudi – ni sledu o kakšnem množičnem zbiranju.

Počivalšek s sendvičem: popisan in oglobljen

© Janez Zalaznik

Toda ne, na razširjenem poslovnem sestanku in obisku hrvaške meje jih je ustavila policija. Čeprav se ministroma ni skrivenčil noben las, se protestnikom utegne. Ni pomagalo, da so imeli okoli vratu napis "opravičilo", kar je čudežna beseda, ki jo je uporabil Počivalšek. Ni pomagalo, da so se opravičili policistom: ta jih je popisala, opravičila ni sprejela in napovedala, da bodo kmalu sledile globe.

Vprašanje je zdaj čisto retorično: ali drži, da Janša, Počivalšek in Hojs v praksi res sprejemajo šale na svoj račun in s tem skrbijo za javno zdravje? Že sicer smo podvomili v njihovo iskrenost, tudi če ne bi bilo policijske intervencije. Opisano ravnanje policije nedvomno dokazuje, da v praksi vrhunsko parodijo na svoj račun dobesedno preganjajo z globami in kaznimi.

Deset protestnikov in moteča satira

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem portalu IN MEDIA RES**