VENETI, VENETI, SLOVENETI

Spletna stran Slovenske demokratske stranke (SDS): »6. 8. 2020 je stranka SDS v Bovcu pripravila tradicionalni posvet zagovornikov t. i. venetske teorije, po kateri Slovenci nismo Slovani, temveč na prostoru pod Alpami živimo že od kamene dobe. Predsednik slovenske vlade je zbrane domoljube razveselil z napovedjo, da bo ustanovil Institut za slovensko staroselstvo.«





(velika francoska balada)

Najbolj slovenski Slovenci ne marajo biti Slovenci,

ker ne prenesejo bednega, tretjerazrednega kluba,

ki je pripravljen sprejeti Slovence. V vsej vehemenci

ti nadslovenski Slovenci trdijo, kako je izguba

biti »lo Schiavo, Slovan, Žid, cigan«. Praspomin jim obljublja,

da so Več. Večnost! Ta rod je od nekdaj od tod, tu živeti

hoče na samem, brez »lenih Čefurjev«, in peti, poln upa,

»da Sloveneti smo večni Veneti,

ki nam je dano sloveti, sloveneti,

Veneti, Veneti, Veneti, ve ne, ne ti …«

***

Najbolj slovenski Slovenci ne marajo biti Slovenci,

tarče prezira močnejših: izbrisati druge je smoter.

Ti domoljubi so silni le v lastni oblastni demenci:

s silnim ponosom brž lezejo Orbánu čisto tja noter.

»Proto Slovenci« so proti Slovencem: sovražijo sebe.

Ker so, kar niso, in niso, kar so. Rod, ki sebe rad jebe.

Analfabeti in falsifikatorji, vajeni peti,

»da Sloveneti smo večni Veneti,

ki nam je dano sloveti, sloveneti,

Veneti, Veneti, veneti, ve ne, ne ti …«

***

Najbolj slovenski Slovenci v skrivni spominski kredenci

hranijo bel okostnjak najstarejšega prednika. DNK

kaže: med parijskimi – in ne arijskimi – pritepenci

gre poiskati Pradeda. Pa Vélika mati? Neznanka,

mešanka stotih semenskih vetrov … Kljub temú brez prestanka

hlapci hlepijo po pravljicah noriških kron in stoletij

slave, ko niso bili, kar so, mutci, obsojeni peti,

»da Sloveneti smo večni Veneti,

ki nam je dano sloveti, sloveneti,

Veneti, veneti, veneti, ve ne, ne ti …«

***

Moja pramati je Eva iz Afrike, jaz pa genetsko prizadeti

»prišlek, profesor, plevel, parazit, pes, prekleti poet,« ki

vem, kako fuša

ta Zbor za vazalno Republiko Norik, ta Jeti,

ta SDS, ta SDS brez D, ti Samostojni Serveti,

ti profiterski profeti, ta kljukasti kič tisočletij,

ti Karantanci in ti karantenci provenience, portreti,

ti domoljubi koruptni, ti rupniki, ti prapezdeti,

ti ustavljalci Ustave, ti otrumposlovci, vsi sveti,

ti Sloveneti, polpeti, ti ponarejeni Veneti,

ki jim je zavdano sloveti, sloveneti,

votlo zveneti in brž izzveneti,

veneti, veneti, veneti,

ve ne, ne

ti …

***

na Prešernov dan,

8. februarja 2021