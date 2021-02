Prednostno cepljenje politikov

Peru pretresa škandal zaradi razkritja, da naj bi imeli prednost pri cepljenju člani vlade

V Peruju je včeraj odstopila zunanja ministrica Elizabeth Astete, ker je prejela prvi odmerek cepiva proti covidu-19, čeprav še ni bila na vrsti za cepljenje. Odločitev, da se cepi mimo vrste, je bila velika napaka, je priznala. Peru sicer pretresa škandal zaradi razkritja, da naj bi imeli prednost pri cepljenju tudi nekateri drugi člani vlade.

Astete je prvi odmerek cepiva kitajskega podjetja Sinopharm prejela 22. januarja. Kot je dejala, so ji to možnost ponudili, potem ko je bila v stiku z več ljudmi, ki so bili na testiranju pozitivni na novi koronavirus, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odzivi na razkritje, da sta bila cepljena nekdanji predsednik Martin Vizcarra in njegova soproga, pa so po njenih besedah pokazali, da je naredila veliko napako. Zato se je odločila, da se z drugim odmerkom ne bo cepila.

V minulih dneh je Peruju veliko razburjenja povzročilo razkritje, da sta Vizcarra, ki so ga novembra lani zaradi obtožb o korupciji odstavili, in njegova soproga cepivo prejela že oktobra. Vizcarra trdi, da sta oba prostovoljno sodelovala v kliničnih testiranjih cepiva podjetja Sinopharm, o tem pa da je doslej molčal, ker da "morajo prostovoljci varovati zaupnost" podatkov.

Škandal, zaradi katerega je prejšnji teden odstopila ministrica za zdravje Pilar Mazzetti, je sprožil ogorčenje v 33-milijonski južnoameriški državi, ki se trenutno sooča z drugim valom pandemije. Perujski mediji pa poročajo, da so bili cepljeni tudi številni drugi predstavniki vlade. Predsednica perujskega kongresa Mirtha Vasquez se je zato že zavzela za preiskavo in kaznovanje odgovornih.

Univerza Cayetano Heredia, ki vodi klinično testiranje, je to zanikala in sporočila, da Vizcarra ni bil med prostovoljci. Nekdanji predsednik je izrazil "veliko presenečenje" zaradi izjave univerze in ponovil, da je prejel dva odmerka kot prostovoljec. Vztrajal je, da pri tem ni šlo za kaznivo dejanje, in izrazil prepričanje, da njegova dejanja izkoriščajo "sovražniki države".

V Peruju so v začetku meseca, ko so prejeli 300.000 odmerkov kitajskega cepiva, začeli kampanjo cepljenja proti covidu-19, prednost pa imajo zdravstveni delavci. Kdaj se bo začelo cepljenje ostalih skupin prebivalstva, še ni znano. Vlada je sicer sporočila, da naj bi do julija cepili 10 milijonov prebivalcev.