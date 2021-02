Dovoljeno prehajanje občinskih meja in zbiranje do deset ljudi

V veljavi ostaja policijska ura

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs kot ga vidi Mladinin ilustrator Tomaž Lavrič

© Tomaž Lavrič

Ob prehodu Slovenije v oranžno fazo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa se z današnjim dnem odpravlja omejitev prehajanja občinskih in regijskih meja za prebivalce, prav tako je od danes dovoljeno zbiranje do deset ljudi. Več omejitev se sprošča tudi na področju športa. V veljavi pa ostaja policijska ura med 21. in 6. uro.

Prepoved gibanja zunaj občine stalnega prebivališča, ki jo je vlada v drugem valu epidemije uvedla že drugič, je veljala od oktobra, pri čemer pa je bilo možnih nekaj izjem. Med njimi so bile od decembra tudi športne aktivnosti v naravi, a je bila ta izjema omejena na regije. Zdaj se te omejitve povsem odpravljajo.

Doslej je bilo gibanje na javnih površinah dovoljeno le za družino in člane istega gospodinjstva, po novem pa odlok določa, da je začasno prepovedano zbiranje več kot desetih ljudi. Prepovedane pa ostajajo vse prireditve in shodi.

Manj omejitev od danes velja na področju športa. Tako je dovoljena brezkontaktna športna vadba individualno oziroma v skupini do deset športnikov ob ohranjanju vsaj dveh metrov medosebne razdalje, pri čemer pa morajo imeti voditelji dejavnosti negativen test na koronavirus, ki ni starejši od sedmih dni, potrdilo o cepljenju proti covidu-19 ali dokazilo, da so covid-19 preboleli. Omenjena dokazila morajo imeti tudi uporabniki žičniških naprav na smučiščih, pri čemer pa izvid testa ne sme biti starejši od sedmih dni.

Vrhunskim športnikom se bodo tako ob omenjenih omejitvah pridružili tudi ostali državljani z vadbo na prostem in v zaprtih prostorih, precej večji je tudi delež registriranih športnikov z možnostjo treningov in tekmovanj. Še vedno pa ne bo dovoljena prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih.