Hrvaški jezik sprva ni bil le slovensko narečje

Slovenščina in hrvaščina sta se sočasno razvili iz zahodnojužnoslovanskega jezikovnega sistema

© Tomaž Lavrič

"Hrvaški jezik je bil prvotno samo slovensko narečje," so v prispevku zatrdili na spletnem portalu Demokracija.si. V članku so se sklicevali na intervju s strojnim inženirjem in ekonomistom Ericom Tomasom de Saint-Maurom, ki je bil leta 2010 objavljen v reviji Misteriji, v kateri obravnavajo teme o zdravem življenju in osebnostni rasti.

V intervjuju so de Saint-Maura označili za "lastovko venetske pomladi". Gre za tako imenovano venetsko teorijo izvora slovenskega naroda, ki jo ta čas promovirajo nekateri politiki in simpatizerji stranke SDS.

"Izjava, da je bila hrvaščina prvotno le narečje slovenščine, nikakor ne drži," je poudarila Metka Furlan, profesorica z oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje na ljubljanski filozofski fakulteti. Pojasnila je, da sta se oba jezika razvila iz praslovanščine, ki je skupni jezikovni "prednik" vseh slovanskih jezikov.

Po navedbi znanstvene sodelavke inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Simone Klemenčič pa takšna izjava niti nima ustrezne znanstvene podlage, saj ni podprta s primerjalno metodo, s katero jezikoslovci določajo sorodnost med jezikovnimi sistemi.

