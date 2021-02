Sprostitev ukrepov na Hrvaškem

Gostinci lahko znova prodajajo hrano in pijačo za s sabo

Po skoraj treh mesecih prepovedi obratovanja, lahko od včeraj vsi hrvaški gostinci prodajajo hrano in pijačo za s sabo. Ob upoštevanju epidemioloških ukrepov so vrata znova odprle telovadnice, šole tujih jezikov in otroške igralnice, v večini države pa tudi stavnice in igralnice. Zrahljani ukrepi bodo veljali do 28. februarja.

Potem ko so hrano in pijačo po naročilu lahko pripravljali in prodajali zgolj lastniki restavracij, lahko od danes to počnejo tudi lastniki ostalih gostinskih lokalov, predvsem priljubljenih kavarn.

Vstop gostov v gostinske lokale sicer ni dovoljen, temveč je treba hrano in pijačo prodajati prek okenca. Lastniki ne smejo spodbujati zbiranja pred lokali s predvajanjem glasbe ali z uporabo grelnikov na terasah, ki ostajajo zaprte. V čakalnih vrstah pred lokali je treba nositi zaščitno masko in spoštovati dvometrsko medsebojno razdaljo.

Nekateri gostinci so dejali, da jim omogočanje omejenega dela ne zadostuje, da bi odprli svoje lokale. Menijo, da je treba dovoliti tudi obratovanje teras. Mnogi pa so komaj dočakali, da lahko delajo, ne glede na to, da lahko prodajajo samo hrano in pijačo za s seboj.

Od včeraj je znova mogoče uporabljati telovadnice, v katerih so omejili število uporabnikov. Treba je zagotoviti najmanj 20 kvadratnih metrov prostora na uporabnika in se izogibati fizičnih stikov. Uporaba slačilnic in kopalnic v okviru telovadnic ni dovoljena. Obvezne so lastne brisače in blazine za vadbo. Med vhodom in izhodom v telovadnico je obvezna obrazna maska. Če telovadnica nima prezračevalnega sistema, je treba prostor prezračevati vsakih deset minut.

Hrvaška vlada je potrdila, da bo kljub rahljanju ukrepov do konca meseca nakazala po 4000 kun (534 evrov) nadomestila za delavce v dejavnostih, ki so jim sedaj omogočili omejeno delo. Država bo plačala tudi vse prispevke v plačah zaposlenih.

Svoje delo lahko nadaljujejo tudi šole tujih jezikov, v katerih bodo prav tako morali omejiti število učencev. Med njimi je treba ob uporabi obraznih mask zagotoviti dvometrsko razdaljo. Znova se odpirajo otroške igralnice in delavnice, ki morajo zagotoviti najmanj sedem kvadratnih metrov prostora na otroka.

V vseh hrvaških županijah razen v primorsko-goranski in istrski so včeraj odprli tudi stavnice, igralne salone in igralnice. Štabi civilne zaščite na Reki in v Pulju so zahtevali preložitev odločitve o odpiranju poslopij za igre na srečo za teden dni.

V stavnicah veljajo podobni ukrepi kot v trgovinah, kar pomeni tudi omejitev števila uporabnikov, ki so istočasno v stavnici. Za posameznega obiskovalca igralnih salonov je treba zagotoviti sedem kvadratnih metrov prostora. Lastniki ne bodo smeli odpreti gostinskega dela lokalov.

