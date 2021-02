Vlada nam skrajna desnica orbanovskega in trumpovskega tipa

Ameriška pisateljica Fran Lebowitz je pomenljivo rekla, da je država, v kateri se je treba ves čas ukvarjati z njeno vlado, z njenim režimom, diktatura

Luka Mesec, koordinator Levice

© Borut Krajnc

Spoštovani, v državi že deset mesecev vlada izredno stanje in v tem času je bilo toliko napisanega, izrečenih toliko besedo, načetih toliko polemik, da je danes ob nezaupnici težko sploh še karkoli novega ali svežega dodati, povedati karkoli v upanju, da si bo kdo od tistih, ki podpira to vlado in s tem tako stanje v državi omogoča, premislil. A ker imamo danes vsi skupaj, vseh 90 poslank in poslancev, zgodovinsko priložnost, da odstavimo vlado, ki je tako stanje povzročila, bom vseeno še enkrat poskusil.

Glavni spor med tistimi, ki nasprotujemo vladi in med tistimi, ki jo podpirate - če sploh še gre za idejni spor, ne pa za gole interese po ohranjanju funkcij in poslanskih mest -, je v razumevanju narave te vlade. Vi pravite: to je normalna desna vlada. V opoziciji odgovarjamo: ne, vlada nam skrajna desnica orbanovskega in trumpovskega tipa, ki ruši ureditev v državi kakršno smo poznali zadnjih 30 let. In bom povedal par argumentov, ki jasno kažejo, da gremo v to smer.

Prvi pokazatelj tega, da ne živimo pod vlado, ki bi bila “normalna desna”, kot se poskuša prikazovati, je, koliko se s to vlado ukvarjamo. Praktično ne mine niti en dan, da predsednik Vlade ne bi bil na vrhu dnevnih novic, da glavna tema ne bi bil škandal tega ali onega ministra, da javnosti ne bi mučili s tem ali onih ekscesom vlade. To se ne dogaja zaradi "medijev", kot pravi predsednik vlade, naloga medijev je, da o škandalih, ki jih spremljajo vsak dan, poročajo. Ameriška pisateljica Fran Lebowitz, o kateri se trenutno predvaja popularna serija, je pomenljivo rekla, da je država, v kateri se je treba ves čas ukvarjati z njeno vlado, z njenim režimom, diktatura. Pri nas, kot rečeno, ne mine niti en dan, da se ne bi ukvarjali z ekscesi te vlade. Sovraštvo, ki uničuje to družbo, se osipa z vrha. Slovenija še nikoli ni bila tako sprta, tako razdeljena, v takem kaosu, da se ljudje ne morejo več niti strinjati ali je danes nebo zunaj modro ali rumeno. In kot je vedel že Platon, je kaos, ki ga vlada namerno seje - poglejte samo Twitter račune predsednika vlade in najvidnejših ministrov -, grob demokracije in gojišče diktature. Slovenija še ni diktatura, smo na poti tja - v kaosu, ki vodi v diktaturo. In ta kaos je namerno povzročen.

Drugi znak za alarm bi moralo biti dejstvo, da je pravna država tako rekoč suspendirana. Po tridesetih letih smo se naenkrat zbudili v nekem svetu, kjer pravila niso več enaka za vse. Če pogledamo samo prejšnji teden: medtem ko za vse državljane veljajo drakonski ukrepi - če greste zdajle ven pojest sendvič, boste dobili 400 evrov kazni; če ste gostinec in odprete lokal, vam grozi celo do 100 tisoč evrov kazni po zadnjem protikoronskem paketu -, si po drugi strani lahko nek minister izvoli odpreti gostilno v Prlekiji, tam poje sendvič, še spije kaj zraven in se potem malo v šali izgovori: »Ja, pa saj sem pil samo vodo.«

Ali pa drug primer: medtem ko smo državljani zaklenjeni v občinske meje, se nek minister odpravi čez n-število občin do hrvaške meje, da bi peljal mamo na morje, potem, ko ga zalotijo, pa reče, da je šel malo preverjat delo policije sosednje države. Glejte, mi živimo v vzporednih vesoljih – imamo ministre, ki si lahko privoščijo vse, ki so nad ukrepi, nad odloki, nad zakoni, ki jih sami postavljajo, in imamo navadne državljane, ki smo prepuščeni popolni samovolji oblasti, samovoljnim prepovedim, ki se za povrh vsega še vsak dan spreminjajo. Če spomnim: ko so se odpirale šole, so učitelji, starši in učenci v ponedeljek ob šestih popoldan izvedeli, da da se bodo šole odprle v torek! To je država, ki jo je ustvarila ta vlada! Ne misliti, da bo to kar izginilo, ko bo izginil virus ali pa ko se bomo cepili – to je zametek sveta, v katerega nas ta vlada pelje.

Tretji znak za alarm pa je, da v tej Vladi nihče več za nič ne odgovarja. Je kdo odgovarjal za večmilijonske nabave napačnih ventilatorjev, ki so pristali v kleteh bolnišnic? Je kdo odgovarjal za posle z maskami? Je kdo odgovarjal za hitre teste, ki ste jih kupili od tistih kripto prevarantov, njihovi rezultati pa so približno tako zanesljivi, kot če bi o okužbi s koronavirusom sklepali z metom kovanca. Bo kdo odgovarjal za 3.700 presežnih smrti v zadnjem letu? To je približno trikrat več, kot jih je imela Nemčija! Se sploh zavedamo, o čem govorimo? Zaradi vlade, ki se je lotila virus reševati z ukrepi, ki se spreminjajo iz dneva v dan, z zastraševanjem, z represijo in z izvajanjem družbenega prevrata, smo imeli trikratnik smrti v primerjavi z Nemčijo! Namesto da bi se ukvarjali z epidemijo, imamo primerjalno par tisoč mrtvih preveč! Kdo bo za to odgovarjal?!

Zato se obračam z vprašanji k tistim, ki pravite, da je to normalna desna vlada.

Ne bi morala biti značilnost neke normalne desne vlade ravno odgovornost, o kateri desnica ves čas pridiga? Tu imamo opravka s popolno neodgovornostjo!

Ne bi morala biti njena značilnost spoštovanje države in njenih institucij? A okrog sebe vidimo spodkopavanje institucij, države in ustavne ureditve!

In ali ne bi morala biti značilnost neke konservativne vlade zavezanost k pravni državi, kar pomeni v osnovi enaka pravila za vse? S to vlado pa smo dobili razdelitev državljanov na kasto, ki živi nad zakoni, in vse ostale, za katere se pravila vsak dan spreminjajo.

Spoštovane poslanke in poslanci, ljudje, ki nam trenutno vladajo, niso nikakršni konservativci, ampak njihovo nasprotje.

Domači in tuji javnosti je to jasno. Vse, kar opisujem, je vidno in otipljivo, vse to lahko občutimo v vsakdanjem življenju. Ni treba biti politični analitik. Slovenija je, kot so zapisali na portalu necenzurirano.si, bolnik Evrope. Bolnik Evrope ni samo zaradi smrti in okužb zaradi covida, kjer smo med svetovnimi rekorderji, bolnik Evrope smo tudi po nekem drugem pokazatelju, po neki drugi deformaciji, ki jo razgalja raziskava Eurobarometra, ki je bila objavljena konec prejšnjega tedna. Pazite: ko so vprašali prebivalce evropskih držav, ali se jim zdi, da se stvari v državi pomikajo v pravo ali napačno smer, je kar 80 % Slovenk in Slovencev odgovorilo, da v napačno! 80 % državljank in državljanov je prepričanih, da gredo stvari v napačno smer! In drugič, ko so jih vprašali, kako zadovoljni so s stanjem demokracije v državi, smo se uvrstili na čisto zadnje mesto v EU. Čisto zadnje mesto v EU.

To, poslanke in poslanci, so rezultati, je plod dela te vlade zadnjih 10 mesecev!

Za tako razpoloženje obstaja jasen razlog. Največja vladna stranka se 10 mesecev ni ukvarjala z reševanjem epidemije, pač pa z družbenim prevratom. Ni nastopala kompromisno in podajala rok, kot govori predsednik vlade. Nastopala je točno tako, kot je danes nastopil on sam. Napadalno, agresivno, obtoževalno, maščevalno, s prstom je kazal na vse okrog sebe, in danes celo začel govorit, če ste ga pozorno poslušali, o civilni družbi kot vojski opozicije! Veste, od kod je to kopirano? Tako govorita Orban in Putin. In če vas zanima, ko boste se sprehodili naslednjič po Ljubljani (in najbrž ni veliko drugače v ostalih slovenskih mestih, a že dolgo nisem bil tam, ker ne smem iz občine), zakaj so slovenska mesta naenkrat polna »robocopov«, zakaj je videti, kot da smo v izrednem stanju, kot da smo čez noč postali policijska država, boste odgovor našli točno v tem razmišljanju predsednika vlade - sovražnike vidi in povsod, v medijih, kulturi, nevladnih organizacijah, opoziciji. Vsak, ki ne misli, tako kot on, je njegov nasprotnik. In vsi, ki ne mislijo tako, kot on, so vojska(!) civilne družbe, proti vojski pa je treba z orožjem in represijo. Zato so danes slovenske ulice videti kot so videti, policija na konjih, robocopi, specialci z dolgocevnim orožjem. Sam pa nočem, da so videti tako, ker nočem živeti v policijski državi in tudi zato bom danes glasoval za razrešitev te vlade.

Druga stvar, ki je prispevala k obupnemu razpoloženju v državi pa je družbeni prevrat. Marca rekel, da se je Janez Janša že leta 2012, pa tudi že kdaj prej, obnašal po tisti znani Maovi krilatici, "pod milim nebom vlada kaos, situacija je odlična". In da se bo točno tako obnašal tudi tokrat. Kot je rekel pravni teoretik tretjega rajha Carl Schmitt: resnični nosilec suverenosti v državi ni tisti, ki mu oblast po družbeni pogodbi - in pri nas ima po Ustavi oblast ljudstvo - pač pa je resničen nosilec suverenosti tisti, ki ima moč, da preko razglašanja izrednih razmer družbeno pogodbo - in s tem normalno delovanje družbe - suspendira. Mi smo trenutno v suspenzu družbene pogodbe.

Do te točke nismo prišli, ker bi bil Janez Janša tak briljanten in vsemogočen politik, tu smo zaradi tiste peščice poslancev, ki mu zagotavljate večino in s tem vladavino. Nezaupnico, čeprav nismo zbrali 46 podpisov, smo vložili zato, da vam damo priložnost, da si premislite in da mu to večino odrečete. Na tej točki opozorilo: če kdo misli, da mu bo po današnjem dnevu znotraj koalicije lahko postavljal meje, da bo lahko določal, kaj SDS sme in česa ne, naj si pred glasovanjem še enkrat zavrti njegov današnji govor. Tam boste Janšo videli točno takega, kakršen bo od danes naprej. Če je do zdaj SMC-ju in Desusu tu in tam kje popustil, ker se je bal, da bo ob nezaupnici izgubil vašo podporo, je danes pokazal svoj pravi obraz. Zdaj, ko je prepričan, da vašo podporo ima, se bo obnašal tako kot danes: brezkompromisno, napadalno, objestno, oblastiželjno, arogantno. Potiskal vas bo v kot, in kot je nekoč rekel nek poslanec NSi-ja, rezal kot salamo. To bo vaša usoda v tej vladi in samo danes imate priložnost, da ji ubežite, da svojo in našo skupno prihodnost spremenite.

Sam imam s tem širši problem. Dve stvari sta, ki se bosta lahko radikalno spremenili, če ta vlada ostane na oblasti do konca mandata. Prva je medijski prostor. Predsednik vlade tu ne skriva ambicij. Zanj so mediji kot so RTV, STA, Delo, Dnevnik, POP TV … "ventilatorji lažnih novic", če si sposodim njegov izraz, njegov cilj pa je, da si jih podredi in pokori. Kako bodo videti mediji, če si jih uspe podrediti, pa si lahko ogledate v živo, če prižgete Novo24. Tam boste vsak dan videli zmerjanje, brezsramne laži, prikrajanja resnice, podtikanja, blatenje, gonjo proti političnim nasprotnikom, manjšinam, drugače mislečim, marginalnim skupinam, nasploh pa suspenz vsakršne novinarske etike in popolno lojalnost režimu. Če mislite, da RTV ali STA ne moreta postati točno taka, si poglejte poljsko nacionalno televizijo ali pa javni prostor na Madžarskem. Tam imam Orban pod seboj holding s 500 mediji, ki deluje tako nekako kot je izgledal medijski prostor v Sovjetski zvezi - je odmevna komora, v kateri odzvanja samo ena resnica, resnica režima. Res hočete živeti v taki državi?

S tem je močno povezan demografski sklad, ki ga trenutno ustanavlja vlada. Ne ustanavlja ga zaradi pokojnin. Negov prispevek v pokojninsko blagajno bo minimalen. Demografski sklad ustanavlja, zato da bo dobila holding, preko katerega bo lahko iz enega mesta kadrovala povsod. V državna podjetja, v medije, v nadzorne svete. Povsod se bo naše prostor za strankarske ljudi in lojaliste.

Danes zato ne odločate med Karlom Erjavcem in Janezom Janšo. Odločate se med tem ali bomo s koalicijo ustavnega loka to Vlado odstavili in umiriti sanje v državi - ali pa boste tvegali sestrelitev ustavnega reda, demokracije, pravic in svoboščin. Odločate se med tam ali se bomo razdelili vrednotam, ki jim pravite evropske, ali pa boste dopustili, da nekdo z makiavelistično politiko to družbo še naprej poskuša spremeniti v nekakšno drugo Madžarsko, v nacionalistično, vase zagledano in korumpirano državo, kjer ena stranka obvladuje praktično vse in kjer je treba biti član te stranke, če hočeš kam priti.

Odločitev je vaša. Vedite pa, da se bo o današnjem dnevu pisala zgodovina in pred njo boste vsi odgovorni. Življenje se ne končna s koncem mandata, posledice današnje odločitve kakršnekoli bo že boste nosili do konca življenja.

Za konec bom rekel samo to. Vsi veste, da imamo v Levici veliko večje ambicije kot je obramba ustavnega reda. Naša ambicija je peljati državo po smeri socialne reforme. K družbi, v kateri se bo dalo dostojno živeti od svojega dela, kjer ne bo neke kaste, ki si bo prilaščala sadove dela vseh drugih, kjer bo veljala enakopravnost, kjer se bomo lahko resno pogovarjali o ekološki tranziciji, ki jo moramo izpeljati (razogljičenje), če hočemo omogočiti preživetje na tem planetu v naslednjih desetletjih. Kljub temu smo v Levici brez zadržkov pristopili k koaliciji ustavnega loka, ki nima veliko večjih ambicij od obrambe ustavnega reda v Sloveniji. Pristopili pa smo, ker vemo, da je obramba obstoječih civilizacijskih standardov pogoj, da se lahko v kakršnemkoli napredku sploh pogovarjamo.

Če boste dopustili, da se obstoječe stanje nadaljuje, perpetuira, bomo pa deformacijo in razkroj, ki sta se nam zgodila v zadnjih desetih mesecih spremljali še naprej.

**Govor je poslanec Levice prebral danes v državnem zboru med odločanjem o konstruktivni nezaupnici Janševi vladi**