Erjavcu ni uspelo zbrati dovolj glasov

Janševa vlada uspešno prestala glasovanje o nezaupnici

Vlada Janeza Janše je v DZ uspešno prestala glasovanje o konstruktivni nezaupnici. Kandidatu za predsednika vlade Karlu Erjavcu na tajnem glasovanju namreč ni uspelo zbrati dovolj glasov. Podprlo ga je 40 poslancev, sedem jih je glasovalo proti. Poslanci so sicer prevzeli 53 glasovnic, vse so bile vrnjene. Šest glasovnic je bilo neveljavnih.

Konstruktivno nezaupnico s predlogom za izvolitev predsednika DeSUS Erjavca za mandatarja je predlagalo enajst poslancev LMŠ, SD, Levice, DeSUS in SAB. Prvotnim desetim podpisnikom se je namreč pridružil še poslanec LMŠ Jani Möderndorfer.

Celodnevna razprava je postregla predvsem z različnimi ocenami dela vlade. Iz vrst predlagateljev nezaupnice je bilo slišati kritike na račun obvladovanja epidemije covida-19 in poseganja v vse družbene podsisteme.

Predlagatelji nezaupnice so vladi očitali veliko zadolževanje in sporne kadrovske menjave v ključnih ustanovah, neuspešno obvladovanje širjenja okužb v domovih za starejše, kritični pa so bili tudi do ukrepov področju mladih, izobraževanja in športa.

Današnje odločanje o nezaupnici Janševi vladi je bilo drugo odločanje o konstruktivni nezaupnici od konstituiranja prvega DZ. Državni zbor je na tak način 27. februarja 2013 za novo predsednico vlade izvolil Alenko Bratušek, s čimer je bil razrešen dotedanji predsednik vlade. Tudi tedaj je bil to Janez Janša.