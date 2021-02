Erjavec: »Očitno čas še ni dozorel za spremembe«

Predsednik DeSUS in neuspeli kandidat KUL za mandatarja je pričakoval boljši izid

Karl Erjavec

© Borut Krajnc

Prvak DeSUS Karl Erjavec obžaluje, da je njegovo kandidaturo za predsednika vlade na glasovanju o nezaupnici vladi Janeza Janše podprlo le 40 poslancev. Pričakoval je boljši izid, saj je bilo pod prvim predlogom nezaupnice 42 podpisov. Po seji je ugotavljal, da čas še ni dozorel za spremembe. Zdaj se bo posvetil konsolidaciji DeSUS, napoveduje.

DZ trenutno ocenjuje politiko aktualne vlade kot dobro politiko, je ugotavljal Erjavec. "Vprašanje pa je, kaj se bo dogajalo v naslednjih tednih in mesecih in po zaključku rednega mandata," je dejal v izjavi novinarjem po seji. Takrat bodo namreč po njegovih besedah o novi vladi odločali volivci, in ne poslanci. Po njegovem mnenju namreč ljudje niso zadovoljni z aktualno politiko.

Kot je ugotavljal, je šest neveljavnih glasovnic očitno odločilo o tem, ali bi lahko uspel z oblikovanjem nove vlade. Na vprašanje, ali rezultat razume tudi kot nezaupnico strankinih poslancev njemu osebno, pa je odgovoril, da ne želi špekulirati, kdo ga ni podprl, saj je bilo glasovanje tajno.

Sicer pa je zatrdil, da je njegova vrnitev v politiko temeljila zlasti v nameri, da konsolidira DeSUS. "Sedaj bom imel več časa za to, da stranko uredim in ko konsolidiram ter pripravim za volitve," je dejal.

Vlada Janeza Janše je v DZ danes uspešno prestala glasovanje o konstruktivni nezaupnici. Kandidatu za predsednika vlade Erjavcu na tajnem glasovanju namreč ni uspelo zbrati dovolj glasov. Podprlo ga je 40 poslancev, sedem jih je glasovalo proti. Poslanci so sicer prevzeli 53 glasovnic, vse so bile vrnjene. Šest glasovnic je bilo neveljavnih.