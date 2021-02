KUL gre naprej

Stranke v Koaliciji ustavnega loka napovedujejo, da bodo še naprej sodelovale

Koalicija ustavnega loka

© Borut Krajnc

V strankah Koalicije ustavnega loka (KUL) obžalujejo neuspeh konstruktivne nezaupnice vladi Janeza Janše. Napovedali so nadaljnje sodelovanje v opoziciji, med drugim ob razpravah o vloženih interpelacijah.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je po glasovanju ocenil, da je originalna zasedba KUL opravila svojo nalogo in se nima česa sramovati. Po njegovi oceni problem ni bil v ponujenem mandatarju, prvaku DeSUS Karlu Erjavcu.

Kot je namreč pojasnil v izjavi v DZ, bi bil rezultat isti ne glede na mandatarja, če poslanci večinsko ne vidijo, "da gre država v napačno smer". Ob tem je še dejal, da če predsednik DeSUS nima podpore svojih lastnih strankarskih poslancev, jih prav tako ne bi imel kdo drug, ki ne bi bil član stranke DeSUS. Je pa ob tem izrazil svoje nestrinjanje s "taktiko čakanja na prestopnike z druge strani".

Opozicijo zdaj čakajo vložene interpelacije, tako da bo imela še veliko dela in priložnosti za sodelovanje, je spomnil Šarec, medtem ko, vsaj kar se tiče LMŠ, o novem poskusu konstruktivne nezaupnice v tem mandatu ne razmišljajo.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je zagotovil, da so vsi poslanci SD glasovali za nezaupnico. Dodal je, da je pričakoval več glasov, a da je zdaj naloga tako koalicijske kot tudi opozicijske politike, da rešuje probleme, ki pestijo državljane.

Tudi predsednica SAB Alenka Bratušek je zagotovila, da so vsi njeni poslanci glasovali za nezaupnico. Po njenih besedah je danes Slovenija dobila možnost, "da stopi nazaj na pravo pot, pot spoštovanja ustave, pravne države, človekovih pravic, predvsem pa spoštovanja", a poslanci te možnosti po večini niso izkoristili

Če bi imela vlada trdno večino, bi bilo vsaj 46 glasov proti, tako pa jih je bilo proti le sedem, kar je po oceni Bratuškove pomenljivo.

Luka Mesec,

Levica

"V opoziciji smo nezaupnico vložili v dobri veri, da bodo poslanci v zavetju anonimnosti vendarle sledili občemu in ne lastnim ozkim interesom", ter naredili nekaj dobrega za državo s tem, da odrečejo podporo vladi Janeza Janše, je povedal koordinator Levice Luka Mesec.

Tudi on je napovedal, da bodo v opoziciji v naslednjih mesecih uporabili vsa dopustna sredstva, da preprečijo "ugrabljanje države, sesuvanje pravne države in podrejanje medijev". Po njegovi oceni bo KUL preživela in mora preživeti.

Kot je dejal, bi se lahko s primera Madžarske naučili, da je do vzpostavitve aktualnega režima prišlo zato, ker je bila opozicija razsuta. Po besedah Mesca je koalicija KUL enotna, in ima 39 glasov, Karl Erjavec s poslansko skupino DeSUS pa se bo moral odločiti, na čigavi strani so.

Vlada Janeza Janše je v DZ danes uspešno prestala glasovanje o konstruktivni nezaupnici. Kandidatu za predsednika vlade Erjavcu na tajnem glasovanju namreč ni uspelo zbrati dovolj glasov. Podprlo ga je 40 poslancev, sedem jih je glasovalo proti. Poslanci so sicer prevzeli 53 glasovnic, vse so bile vrnjene. Šest glasovnic je bilo neveljavnih.