V hrvaški Istri odprtje teras gostinskih lokalov

Marca sprostitve ukrepov zaradi ugodnih epidemioloških razmer

Na Hrvaškem so danes v istrski županiji napovedali, da bodo zaradi ugodnih epidemioloških razmer najverjetneje 1. marca odprli terase gostinskih lokalov in restavracij.

Vodja štaba civilne zaščite istrske županije Dino Kozlevac, ki je na današnji novinarski konferenci v Pulju za 1. marec napovedal morebitno vnovično odprtje teras kavarn in restavracij, je dejal, da naj bi dokončno odločitev o tem sprejeli prihodnji teden. V istrski županiji imajo najboljše epidemiološke razmere na Hrvaškem. V minulih 24 urah so potrdili štiri nove primere okužbe z novim koronavirusom.

Na Hrvaškem so v ponedeljek nekoliko omilili ukrepe. Med drugim so vsem gostinskim lokalom dovolili prodajo hrane in pijače za s seboj. V vseh hrvaških županijah, razen v istrski in primorsko-goranski, so odprli tudi stavnice, igralne salone in igralnice. Štabi civilne zaščite na Reki in v Pulju pa so za teden dni prestavili odločitev o odpiranju poslopij za igre na srečo.