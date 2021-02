Policija zaradi kritiziranja oblasti prijela raperja

Pablo Hasel se je zabarikadiral v Kataloniji

Pablo Hasel

© WikiCommons

Španska policija je včeraj prijela kontroverznega katalonskega raperja, ki se je skupaj s privrženci uprl obsodbi na zaporno kazen zaradi kritiziranja oblasti in se zabarikadiral na območju Univerze v Lleidi v Kataloniji. Njegova obsodba je bila sicer sporna in je sprožila množične proteste v Madridu in Barceloni.

Pablo Hasel je bil obsojen na devet mesecev zapora zaradi tvitanja in objavljanja posnetkov, v katerih je glede na obsodbo poveličeval terorizem ter poniževal in obrekoval monarhijo in državne institucije. Sporen je bil niz tvitov, v katerih je napadel monarhijo ter obtožil policijo mučenja in pobijanja demonstrantov ter migrantov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ta obsodba je naletela na številne kritike, češ da je bil raper obsojen zaradi svojega umetniškega izražanja. Več sto umetnikov je podpisalo peticijo za njegovo oprostitev, med njimi tudi filmski režiser Pedro Almodovar in hollywoodski zvezdnik Javier Bardem. V Madridu in Barceloni pa je prišlo tudi do množičnih protestov.

Španska vlada je prejšnji teden napovedala, da bo znižala predvidene kazni za "zločine zaradi izražanja", kot so poveličevanje terorizma, širjenje sovražnega govora, žaljenje monarhije in religije, če bo to storjeno v kontekstu umetniškega ali kulturnega izražanja ali intelektualnih aktivnosti, še navaja AFP.

Vendar pa je bila obsodba Hasela pravnomočna in v petek bi se moral javiti na prestajanje zaporne kazni. Toda raper se je uprl in se skupaj s privrženci zabarikadiral v enega od poslopij univerze v Lleidi. Včeraj ga je španski policiji uspelo spraviti na plano in odpeljati v zapor.

