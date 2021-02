»Bilo bi zelo nekorektno, da bi komentirala, kako je kdo glasoval«

Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga ne želi razkriti, kako je glasovala na ponedeljkovi konstruktivni nezaupnici Janševi vladi

Janja Sluga, poslanka SMC

© Facebook

Na glasovanju o konstruktivni nezaupnici Janševi vladi se je po mnenju vodje poslancev SMC Janje Sluga izkazalo, da poslanci DeSUS ne podpirajo svojega predsednika Karla Erjavca za mandatarja. Kako je sama glasovala, ni razkrila. Številne špekulacije gredo sicer v smeri, da je tudi Sluga oddala neveljavno glasovnico. Po njenih besedah so v SMC eni redkih, ki so tajno glasovali, in po njenem bi bilo "zelo nekorektno, da bi komentirala, kako je kdo glasoval".

Predlog konstruktivne nezaupnice z Erjavčevo kandidaturo za predsednika vlade je v DZ prejel 40 glasov, sedem poslancev je glasovalo proti, šest glasovnic pa je bilo neveljavnih. Za uspeh nezaupnice je potrebnih najmanj 46 glasov.

Po besedah Sluge se je izkazalo, da je le en poslanec DeSUS podprl nezaupnico vladi. V današnji izjavi v DZ je spomnila na stališče SMC, da je predpogoj za to, da bi se sploh začeli pogovarjati o konstruktivni nezaupnici, to, da ima kandidat za predsednika vlade podporo lastnih poslancev.

Poslanska skupina SMC se je po njenih besedah danes sestala na redni seji. Kot je zatrdila, so enotni in se niso pogovarjali o njeni morebitni zamenjavi na mestu vodje poslanske skupine, o čemer se prav tako že dalj časa špekulira.

Janja Sluga je prejšnji teden, še pred glasovanjem v DZ, v intervjuju za Svet24 s sledečo izjavo požela precej neodobravanja v vrstah opozicije: "Kakorkoli obrnemo, bomo prej ali slej morali vsi, ki oblikujemo politično prostor, sesti za isto mizo in pošteno priznati nekaj: ni težava v tem, če – kot pravite vi – izdaš svoje volivce, težava je, ko počneš stvari zgolj in samo zaradi svojih volivcev ter pri tem zanemarjaš širši družbeni interes."