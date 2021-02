Janševa vlada: »Posvojitev otroka ni pravica posameznika«

V vladi Janeza Janše so prepričani, da zakon o zakonski zvezi in družinski zakonik nista v neskladju z ustavo in predlagajo, da ustavno sodišče vloženo zahtevo za oceno ustavnosti zavrne

Leto 2012: narodne noše in Aleš Primc pred škofjeloško upravno enoto ob ponovnem zbiranju podpisov za referendum o družinskem zakoniku

© arhiv Mladine

Vlada je na torkovi dopisni seji sprejela mnenje o pobudah za oceno ustavnosti delov zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter delov družinskega zakonika. Vlada meni, da obstoječa ureditev, kot jo določata zakon in družinski zakonik, ni v nasprotju z ustavo in ne pomeni kršitve človekovih pravic istospolno usmerjenih oseb.

Glede pobude za oceno ustavnosti 3. in 16. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter prvega odstavka 3. člena in prve alineje 22. člena družinskega zakonika je stališče vlade, da pridržanje instituta zakonske zveze za zvezo moškega in ženske, kot to določa veljavna ureditev, ne pomeni kršitve človekovih pravic istospolno usmerjenih oseb in tudi ne njihove diskriminacije na podlagi njihove osebne okoliščine.

Vlada zato predlaga, da ustavno sodišče ugotovi, da so izpodbijane določbe zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in družinskega zakonika v skladu z ustavo, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Vlada je sprejela mnenje tudi glede pobude zagovornika načela enakosti za oceno ustavnosti 3. in 4. člena, prve alineje 22. člena, prvega odstavka 213. člena in 223. člena družinskega zakonika ter zakona o partnerski zvezi zaradi domnevne kršitve prepovedi diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, ker omenjena zakona ne omogočata sklenitve zakonske zveze istospolnim partnerjem in istospolnim partnerjem in ker obstoječa ureditev, tako v sklenjeni kot nesklenjeni partnerski zvezi, izrecno onemogoča skupno posvojitev otroka.

Nasprotniki izenačitve raznospolnih in istospolnih zvez ter posvojitev otrok v istospolne družine, "hvaležni za mamo in očeta"

© Tamino Petelinšek

Stališče vlade je, da se z institutom posvojitve kot posebne oblike varstva otrok uresničuje ustavno zagotovljeno posebno varstvo in skrb otrok iz 56. člena ustave, s katerim se zasleduje izključno zaščita koristi otroka. "Glede na pravno ureditev posebnega varstva otrok v okviru instituta posvojitve ni mogoče zatrjevati, da je posvojitev pravica posameznika, ki želi posvojiti otroka, temveč je izključno pravica otroka, ki potrebuje tovrstno obliko posebnega varstva," so zapisali.

V Janševi vladi so prepričani, da obstoječa ureditev, kot jo določata družinski zakonik in zakon o partnerski zvezi, ni v nasprotju z ustavo, in predlaga, da ustavno sodišče vloženo zahtevo za oceno ustavnosti zavrne, so še navedli v sporočilu. S tem nadaljujejo s teptanjem človekovih pravic in ustvarjanjem prvo- in drugorazrednih državljanov, Janša pa Slovenijo vse bolj obrača v smer Madžarske in Poljske.