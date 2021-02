Center umetnosti namesto Ikeine trgovine

Umetnost namesto potrošništva

Ikea svoj trgovski center kmalu odpira tudi v Ljubljani

© Ikea

V mestu Coventry v Veliki Britaniji nameravajo nekdanjo Ikeino trgovino preurediti v center umetnosti. Podjetje je svojo poslovalnico v mestu zaprlo marca lani. O odkupu stavbe v središču mesta bo mestni svet glasoval prihodnji teden, piše britanski BBC.

Mestne oblasti menijo, da gre za projekt, na katerega bi bilo lahko mesto resnično ponosno. Coventry je letošnje britansko mesto kulture in po mnenju mestnih svetnikov bi predelava Ikeine trgovine v center umetnosti za mesto pomenila trajno zapuščino.

Član urada za delovna mesta in obnovo Jim O'Boyle je povedal, da bo projekt prinesel nova delovna mesta ter pritegnil zanimanje na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

"Vem, da je bilo veliko ljudi razočaranih, ko se je Ikea odločila, da bo zaprla trgovino Coventry," je dejal in dodal: "V mestnem svetu smo si dejali, da želimo preučiti načine, kako to poslopje znova vrniti v uporabo kot nekaj posebnega in verjamem, da bomo s tem predlogom to tudi dosegli."

Sedemnadstropna stavba bi omogočila selitev nekaterih zbirk iz Umetnostne galerije in muzeja Herbert ter Muzeja transporta, ki trenutno niso na ogled, kar bi po mnenju mestnih svetnikov izboljšalo njihovo dostopnost, še piše BBC.