Kam je izginila pogrešana hči vplivnega milijarderja?

Hči emirja Dubaja in predsednika vlade Združenih arabskih emiratov Mohameda Bin Rašida Al Maktuma, pravi, da jo oče drži za talko

Dubajska princesa Šejka Latifa je v posnetkih, ki jih je včeraj objavil britanski BBC, opozorila, da je zaprta in da se boji za svoje življenje, odkar je leta 2018 poskušala zbežati iz Dubaja. Princesa se ni pokazala v javnosti od poskusa pobega. Objavljeni posnetki so nastali približno eno leto po tem, ko so jo vrnili v Dubaj. Oblasti v Dubaju in Združenih arabskih emiratih se na posnetke še niso odzvali, je poročal BBC.

"Sem talka in to vilo so spremenili v zapor," je povedala mladenka v posnetku, ki ga je objavil BBC. Posnetek s telefonom naj bi Latifa naredila v kopalnici, ki je po njenih besedah edina soba, ki jo lahko zaklene. "Dva policista sta pred vilo, dva pa notri. Vsak dan sem zaskrbljena zaradi svoje varnosti in življenja," je dodala.

V drugem posnetku pa je opozorila, da se njene razmere slabšajo ter da ne more niti ven na svež zrak. "Samo želim si biti svobodna," je poudarila.

Latifa je hči emirja Dubaja Mohameda bin Rašida al Maktuma. Njeno starejšo sestro Šamso so leta 2000 ugrabili v Cambridgu in vrnili v Dubaj, potem ko se je skušala umakniti iz družine. Več nevladnih organizacij je že zahtevalo njuno izpustitev.

Latifa je spomladi leta 2018 skušala z jahto zbežati iz države, vendar so jo ujeli in na silo pripeljali nazaj v domovino. Od takrat se ni pojavila v javnosti. BBC je ob objavi posnetkov zapisal, da so najverjetneje nastali približno eno leto potem, ko so jo ujeli.

Posnetke so posredovali prijatelji princese, potem ko že nekaj časa niso dobili nobenih tajnih sporočil. Prejeli so jih tudi Združeni narodi.

Iz ZN so sporočili, da preučujejo posnetke in da bodo morda sprožili preiskavo. Iz urada visoke komisarke ZN za človekove pravice so sporočili, da nameravajo na Združene arabske emirate nasloviti vprašanja glede princese.

Britanski zunanji minister Dominic Raab je v odzivu označil posnetke za zaskrbljujoče, saj jasno kažejo žensko, ki trpi. Zagotovil je, da bo Združeno kraljestvo spremljalo razvoj dogodkov.

Britansko sodišče je emirju lani pripisalo odgovornost za ugrabitev svojih hčerk in ustrahovanja svojih soprog. Sodba je potrdila očitke princese Haje Bint al Husejn, ene od soprog šejka Mohameda.