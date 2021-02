»Ni manjše države, ni večjega diktatorja«

Evropa opazuje Slovenijo in se zgraža nad Janševo vojno z mediji

Janez Janša, premier RS

Vplivni bruseljski časnik Politico v danes objavljeni obširni analizi na podlagi pogovorov s slovenskimi novinarji in tujimi opazovalci glede medijev v Sloveniji piše, da "napadi premierja Janeza Janše ustvarjajo ozračje strahu". "Vodja ene najmanjših članic EU bije veliko kampanjo proti novinarjem, ki jih ne mara," so zapisali.

"Desničarski populistični voditelj, občudovalec Donalda Trumpa, je STA označil za 'nacionalno sramoto'. Javno RTV je obtožil, da širi 'laži' in zavaja javnost, v tvitu pa dodal, 'očitno vas je preveč in ste predobro plačani'. Ta mesec pa je premier označil RTV in zasebno televizijo za 'neodgovorne razširjevalce virusa'."

Politico dodaja, da ne gre samo za retoriko, ampak da je Janševa vlada poleti predlagala spremembe medijske zakonodaje, "ki bi povečala vpliv države na STA in zmanjšala financiranje RTV". "Državno financiranje tiskovne agencije je bilo konec leta tudi začasno ustavljeno, kar vzbuja skrbi glede njene prihodnosti."

Naslov članka v časniku Politico

Medij se je pogovarjal z več kot desetimi slovenskimi novinarji, tudi uredniki javnih medijev. Kot povzema, številni obtožujejo Janšo, da spodbuja sovraštvo do novinarjev in urednikov v javnih medijih, "rezultat tega pa so grozilni telefonski klici, pisma, elektronska sporočila in objave na družbenih medijih. Novinarji opozarjajo, da jih je ta pritisk vodil v samocenzuro, nekateri uredniki pa so zaradi groženj poklicali policijo".

"Čeprav nekateri novinarji pravijo, da lahko poročajo kot običajno, pa mnogi, ki pokrivajo delo vlade, pravijo, da se politični pritisk pri njihovem vsakodnevnem delu močno čuti, kar vpliva na poročanje o vprašanjih, kot so madžarske investicije v Sloveniji, vloga skrajno desnih gibanj v državi in celo Janševo poveličevanje Trumpa na Twitterju."

Lucas Guttenber, direktor JDC (Jacques Delors Centre), je na Twitterju opozoril, da bi moral Svet Evrope dvigniti glas glede Janševih pritiskov na novinarsko svobodo.

"Janševe poteze neposredno nasprotujejo standardom EU glede medijske svobode. Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova je lani izjavila, da bi novinarji morali imeti možnost poročanja brez strahu ali protekcije," so še zapisali v Politicu in opozorili, da se zaskrbljenost glede medijske svobode in pluralnosti krepi po večini Srednje in Vzhodne Evrope.

Srbska Nova o diktatorjih in medijski vojni v Sloveniji

© Nova / IN MEDIA RES

Premier Janša to zaskrbljenost v svojem značilnem slogu pričakovano zavrača. "Janša je za Politico povedal, da sta on in njegova stranka tista, ki se soočata z grožnjami - in pokazal na protivladne protestnike, ki so posvojili frazo smrt janšizmu - analogijo na jugoslovansko partizansko parolo." S Politicom se je pogovarjal tudi zunanji minister Anže Logar, ki je dejal, da je v Sloveniji "popolna svoboda tiska".

Članek Lili Bayer, ki je bila tudi sama deležna Janševih javnih napadov, nosi naslov »Znotraj slovenske vojne z mediji« in nadaljujejo tradicijo za Slovenijo neprijaznih opisov, ki slikajo predsednika Janšo kot Orbanovega zaveznika, našo državo pa kot nastajajoči avtoritarni režim, kjer nenehno obračunavajo z mediji.

Matina Stevis-Gridneff, bruseljska dopisnica ameriškega časnika The New York Times, je prav tako javno opozorila na Janševe osebne napade na novinarko.

Dr. Boris Vezjak, profesor, ki analizira dogajanje v slovenskih medijih, je v današnjem komentarju na spletnem blogu In media res izpostavil, da je bilo v članku Politica tudi drugačno stališče. "Jadranka Rebernik s TV Slovenija, sicer znana politična podpornica Janše, je za Politico izjavila, da ta »ne more nikogar cenzurirati«, da »nima pravega vpliva« v osrednjih medijih in da je v Sloveniji trenutno »veliko dramatizacije«. Ob tem je še povedala, da je njena hiša bolj ostra do aktualne vlade kot prejšnje in da »bi morala biti politično nepristranska in neodvisna«. V prispevku je edina novinarka sploh, ki je opisani pritiski ne motijo," je zapisal Vezjak.

Janša sam je, tudi ob odzivu ministrstva za kulturo, grobo ad hominem napadel Politicovo novinarko Lili Bayer in jo obtožil »laying for living«. Najbrž je s tem želel povedati, da je novinarkino delo laganje, a je napačno zapisal angleško besedo, zato je ponovno postal tarča spletnih šaljivcev. A razmere so precej bolj zaskrbljujoče kot (ne)znanje tujega jezika slovenskega predsednika vlade. A tudi to, da je zaradi Janševega vedenja zaskrbljena Evropa, v ponedeljek med glasovanjem o konstruktivni nezaupnici trenutni slovenski vladi očitno ni ganilo poslancev SMC in DeSUS.