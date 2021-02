Ker pravljični svet ni za vse

Tudi tisti, ki danes še lahko mirno iz foteljev opazujejo in diktirajo čiščenje seksualnih ali družbenih smeti, kaj kmalu sami postanejo žrtev čistilnega stroja

Pravljična dežela za vse: knjiga, ki vključuje starejše, revne, Rome, posvojene, otroke ločenih staršev, zlorabljene, herojska dekleta, pa tudi en lezbični, en gejevski in en transspolni lik

V času, ko je Božiček plezal po bruseljskih in drugih mestnih žlebovih navzgor, se je po enem od njih urno spuščal navzdol ugledni bradatež Szájer, najvidnejši predstavnik Fideszovega kontingenta v Evropskem parlamentu, na čigar i-padu so se »pisali osnutki nove ustave«, sam pa je sodeloval pri ustavnem snovanju vsega, kar se dotika vpisovanja krščanskih vrednot v spol in družino na Madžarskem. Slednje so prinesle kodifikacije heteroseksualne družine kot edine družine ter pravega spola. Mož je moški in žena je ženska, če povežemo dvoje. Le da je bil Szájer ob tem mož mnogim možem in eni zakonski ženi.