Taksisti proteste razširili po državi

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je taksistom sporočil, da je nujno za ohranjanje varnosti

© Blaž Samec / Delo

Taksisti, združeni v okviru Sindikata taksistov pri Sindikatu delavcev prometa in zvez, danes nadaljujejo izražanje nestrinjanja z ukrepom obveznega testiranja na 72 ur. Svoje aktivnosti so razširili po državi in tako opozorilno vožnjo ob Ljubljani izvedli tudi v Mariboru, Celju in Kopru. Popoldan se sicer sestanejo z resornim ministrom Vrtovcem.

Taksisti svoje nestrinjanje s pogoji, pod katerimi lahko v času epidemije covida-19 opravljajo delo, izražajo z opozorilnimi vožnjami v središčih mest med 11. in 13. uro. Prav tako v tem času ne delujejo telefonske centrale taksi podjetij, so sporočili iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Na Primorskem so se z opozorilno vožnjo taksisti kolegom iz Ljubljane pridružili že v sredo, danes pa so opozorilne aktivnosti razširili še v Maribor in Celje. Taksistom se pridružujejo tudi avtošole, za katere velja enak ukrep testiranja na 72 ur.

V Ljubljani bodo taksistom podporo izrazili tudi njihovi družinski člani in ostali, ki se bodo zbrali v Miklošičevem parku, so dodali na ZSSS.

Predstavniki sindikata taksistov in krovnega sindikata prometa in zvez se bodo sicer danes popoldan sestali z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem. Upajo, da bodo seznanjeni s strokovnimi podlagami sprejetja ukrepa obveznega testiranja, hkrati pa še naprej želijo, da vlada zanje sporni odlok prihodnji teden spremeni.

Taksisti se ne strinjajo z določbo odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov, ki zgolj za avtotaksi prevoznike v celotni mreži javnih prevozov določa obvezno testiranje na novi koronavirus, in sicer na 72 ur.

Vrtovec je v torkovi izjavi za medije izrazil prepričanje, da je ukrep zahtevanega testiranja taksistov na tri dni pravilna poteza. Taksistom je sporočil, da je testiranje po njegovi oceni in oceni stroke nujno za ohranjanje varnosti.

Pojasnil je tudi, da je vlada položaj taksistov izenačila s položajem inštruktorjev v avtošolah. "V obeh primerih gre za dve osebi v enem avtomobilu. Hkrati ne gre za mehurček, kot denimo v primeru učiteljev v razredih - ti se morajo testirati enkrat tedensko - med voznikom in potnikom pa ni mogoče vzdrževati razdalje, kot to velja na avtobusih - za voznike avtobusov testiranje ni predpisano."