Kriminalisti pri Aleksandri Pivec: »Storila nisem nič nezakonitega«

Kriminalisti s hišnimi preiskavami zaradi projekta Sript tudi pri nekdanji ministrici Aleksandri Pivec

Aleksandro Pivec so obiskali kriminalisti

© Instagram

Kriminalisti danes opravljajo hišne preiskave zaradi suma več kaznivih dejanj, domnevno zagrešenih v povezavi s projektom Strateškega razvojnega inovacijskega partnerstva Turizem (Sript). Da so se oglasili pri njej, je potrdila nekdanja kmetijska ministrica in predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ob pomoči in sodelovanju kriminalistov iz ljubljanske in koprske policijske uprave izvaja 29 hišnih preiskav na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Nova Gorica. Osumljenih je 14 fizičnih oseb in ena pravna oseba, pri čemer trenutno nobena oseba ni pridržana, so pojasnili na NPU.

V središču preiskav je sum storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU in zlorabe položaja, protipravna premoženjska korist, nastala s storitvijo teh dejanj, pa presega 100.000 evrov. Za ta kazniva dejanja je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let, predkazenski postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo.

"Zjutraj so se na mojem domu oglasili predstavniki pristojnih organov, ki izvajajo preiskavo v povezavi s primerom Sript," je v izjavi za medije danes zapisala Pivec. "Le končana strokovna in neodvisna preiskava bo dokončno potrdila, da v primeru Sript nisem storila nič nezakonitega," je dodala ob tem.

"Le končana strokovna in neodvisna preiskava bo dokončno potrdila, da v primeru Sript nisem storila nič nezakonitega."



Aleksandra Pivec,

nekdanja ministrica

Sama si želi, da se preiskava čim prej zaključi, pri čemer ocenjuje, da so vsi postopki, ki jih izvajajo pristojni organi, profesionalni in korektni. Z zaključkom preiskave upa, da se preneha "medijski linč in neutemeljeno obtoževanje", ki se je po njeni oceni pričel ob prevzemu predsedstva DeSUS.

"Deležna sem hudih groženj in izjemnih pritiskov od trenutka, ko sem še kot ministrica pričela z odkrivanjem nezakonitih ravnanj. Ne le jaz, tudi moja družina in moji otroci, vsi smo izjemno izpostavljeni. Z namenom, da se me odstrani iz političnega prostora, se me osebno blati in diskreditira že dlje časa," je navedla Aleksandra Pivec. Ob tem je dodala, da je tudi sama človek in mama, ki ima vsaj minimalno pravico do zasebnosti in ustavnih pravic.

O hišnih preiskavah, ki se nanašajo na afero Sript, sta danes prva poročala portala Necenzurirano in Siol. Zaradi afere je ministrstvo za gospodarstvo naznanilo sum kaznivih dejanj goljufije, goljufije na škodo EU in ponarejanja listin.

Ministrstvo za gospodarstvo je sum kaznivih dejanj ljubljanskemu okrožnemu tožilstvu naznanilo jeseni 2019. Po neuradnih informacijah portala Necenzurirano je ovadbo vložilo proti nekdanji direktorici Turistične gostinske zbornice Slovenije Klavdiji Perger, dekanu brežiške fakultete za turizem Boštjanu Brumnu in predavateljici na portoroški Turistici Maji Uran Maravič.

Aleksandra Pivec je v okviru projekta Sript dobila 35.000 evrov bruto plačila, revizorji pa so ji očitali, da iz njenih poročil ni razvidna količina dela in so na neki točki celo podvomili v njeno avtorsko delo.

Pivec je sicer leta 2019 pojasnila, da je bila k sodelovanju pri projektu povabljena leta 2017, sodelovanje s Turistično gostinsko zbornico Slovenije, ki upravlja s projektom, pa je končala dan pred nastopom funkcije ministrice. "Prepričana sem, da tudi v času mojega sodelovanja z njimi to ni v nikakršnem delu vplivalo na opravljanje moje takratne funkcije," je dejala ministrica, ki ocenjuje, da je vsa dela tudi pri delodajalcu opravila korektno in v skladu s pričakovanji. Pivec je bila v času sodelovanja pri projektu državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Med drugim je njeno svetovanje zajemalo vsebine na področju poznavanja projektnih okolij na nacionalni in mednarodni ravni, nacionalnih in evropskih programov ter financiranja znanstveno raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so predmet akcijskega načrta partnerstva Sript. Po njenih besedah so na ta način nastajali predlogi novih vsebin razvojnih aktivnosti celotnega partnerstva, revidirali so se akcijski načrti in projekti znotraj načrta, pri katerih je tudi sama sodelovala.