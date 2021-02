Evropska komisija obsodila Janšev pritisk na novinarko

"Svobodni in neodvisni mediji so ključni za demokracijo in vrednote EU. Njihova naloga je, da preverjajo odgovornost nas, politikov. Zaščita novinarjev mora biti prioriteta za vsako državo. Ne sme biti sovraštva, groženj in osebnih napadov."

Predsednik slovenske vlade Janez Janša ima z mediji precej neevropski odnos

© Borut Krajnc

V Evropski komisiji so danes obsodili obtožbe slovenskega premierja Janeza Janše na Twitterju, da avtorica kritičnega članka spletnega medija Politico o položaju medijev v Sloveniji laže. Ob tem so izpostavili, da so sovraštvo, grožnje in osebni napadi na novinarje nesprejemljivi.

"Z vami sodelujemo v tem medijskem središču vsak dan, zato zelo dobro poznamo profesionalnost in predanost bruseljskih novinarjev," je poudaril govorec komisije Christian Wigand v odgovoru na vprašanje dopisnika avstrijskega časnika Die Presse. Ob tem je izrecno izpostavil avtorico Politicovega članka o položaju medijev v Sloveniji Lili Bayer.

Glavni govorec komisije Eric Mamer je izpostavil, da to sporočilo v celoti podpira tudi predsednica komisije Ursula von der Leyen.

Govorec je pri tem spomnil na besede podpredsednice komisije za vrednote in preglednost Vere Jourove, izrečene pred približno letom dni v kontekstu napadov na novinarje v Sloveniji: "Svobodni in neodvisni mediji so ključni za demokracijo in vrednote EU. Njihova naloga je, da preverjajo odgovornost nas, politikov. Zaščita novinarjev mora biti prioriteta za vsako državo. Ne sme biti sovraštva, groženj in osebnih napadov." "Te besede veljajo tudi danes," je dodal Wigand.

Glavni govorec komisije Eric Mamer pa je ob tem izpostavil, da to sporočilo v celoti podpira tudi predsednica komisije Ursula von der Leyen.