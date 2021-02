Podrejanje arhitekture

Predlagane spremembe gradbene zakonodaje povečujejo tveganje za izigravanje zakonodaje in izključevanje arhitektov iz arhitekturnega načrtovanja prostora, opozarjajo na zbornici za arhitekturo in prostor

Andrej Vizjak

© Borut Krajnc

Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom Andreja Vizjaka bi gradbeni zakon spremenilo tako, da bi vodenje projektiranja stavb poleg arhitektom zaupalo tudi inženirjem. Na zbornici za arhitekturo in prostor (ZAPS) opozarjajo, da to odpira možnosti zlorabam zakonodaje in izključevanju arhitektov iz urejanja javnega prostora.

Na ministrstvu sicer menijo, da je ta bojazen pretirana, saj po zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti arhitekturne načrte lahko pripravljajo le arhitekti, zato po njihovem mnenju ni potrebe po dodatni regulaciji vodje projekta v gradbenem zakonu.

A podpis arhitekta na arhitekturni načrt ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja in ga upravna enota pred izdajo ne preverja. Kot izpostavljajo na ZAPS bi tako z uveljavitvijo predlagane zakonske spremembe v praksi arhitekturne načrte lahko risali inženirji in drugi, ki za to niso usposobljeni.

Brez podpisa in preverbe strokovnosti vodje projekta pa upravna enota gradbenega dovoljenja ne sme izdati. Določba, da mora arhitekt ne le pripraviti arhitekturni načrt, temveč tudi voditi projekt je tako po mnenju ZAPS ključna varovalka strokovnosti pri urejanju prostora.

Brez podpisa in preverbe strokovnosti vodje projekta pa upravna enota gradbenega dovoljenja ne sme izdati. Določba, da mora arhitekt ne le pripraviti arhitekturni načrt, temveč tudi voditi projekt je tako po mnenju ZAPS ključna varovalka strokovnosti pri urejanju prostora.

Na ministrstvu pa so, kot kaže, prisluhnili željam inženirske zbornice, ki za spremembo zakona lobira že od leta 2019. S sočasno spremembo zakona o javnem naročanju pa bi vlada vpliv arhitekture omejila tudi na področju javnih naročil.

Kakšni bi bili lahko daljnosežni vplivi predlaganih zakonskih sprememb na slovensko krajino, kakovost bivanja in tudi državni proračun, lahko preberete na nepridobitnem spletnem mediju Oštro.si