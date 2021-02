»Upadanje novih okužb priložnost za ukvarjanje z drugimi zdravstvenimi izzivi«

Direktor WHO za Evropo Hans Kluge je na srečanju za novinarje dejal, da se je prenos virusa začel upočasnjevati v pretežnem delu evropske regije, ki obsega 53 držav

© pixabay.com

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je včeraj sporočila, da upadanje novih okužb z novim koronavirusom in z njim povezanih smrti v Evropi ponuja priložnost za ukvarjanje z drugimi zdravstvenimi področji, ki zaradi pandemije delujejo v okrnjenem obsegu. Direktor WHO za Evropo Hans Kluge je na srečanju za novinarje dejal, da se je prenos virusa začel upočasnjevati v pretežnem delu evropske regije, ki obsega 53 držav.

"Evropa zdaj predstavlja vse manjši delež svetovnega bremena bolezni in smrtnosti, trenutno je pri 28 odstotkih novih primerov in 21 odstotkih novih smrti," je navedel.

Opozoril je sicer, da mora biti Evropa, kjer se je doslej z novim koronavirusom okužilo 37 milijonov ljudi, zaradi covida-19 pa jih je umrlo skoraj 830.000, še naprej pozorna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Evropskim državam je predlagal, naj ob nižjem številu novih okužb razmislijo o drugih zdravstvenih področjih, ki jih je prizadela pandemija, kot so zdravljenje raka, programi cepljenja otrok in preloženi operativni posegi.

"Evropa zdaj predstavlja vse manjši delež svetovnega bremena bolezni in smrtnosti, trenutno je pri 28 odstotkih novih primerov in 21 odstotkih novih smrti."



Hans Kluge,

direktor WHO za Evropo

Kot je dejal Kluge, skrb vzbuja tudi porast nepravilne uporabe antibiotikov, ki bi lahko vodila v odpornost mikrobov proti zdravilom.

Države je pozval, naj še naprej cepijo zdravstvene delavce in druge skupine proti covidu-19 ter ohranjajo ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.

Kluge je navedel, da sta se do zdaj proti covidu-19 z dvema odmerkoma cepila le dva odstotka prebivalcev v 30 državah, za katere so na voljo podatki. "Cepiva gotovo spreminjajo pravila igre, toda ker je dobava omejena, naše najučinkovitejše orodje ostajajo javnozdravstveni in socialni ukrepi," je dodal.