Poziv k smiselni regulaciji konoplje

© Wikimedia Commons

Evropska poslanca Milan Brglez in Tanja Fajon (S&D/SD) sta skupaj s še 31 kolegi iz različnih političnih skupin pozvala Evropsko komisijo k smiselni regulaciji področja konoplje oz. njenih izvlečkov na ravni EU, s poudarkom na krepitvi javnega zdravja in zagotavljanju poslovnega okolja, ki bo naklonjeno malim in srednje velikim podjetjem.

Brglez in Fajon s sopodpisniki v pisnem vprašanju Evropsko komisijo sprašujeta, na osnovi katerih znanstvenih in zgodovinskih dokazov so pristojne službe komisije spremenile svoje stališče in v začetku leta 2019 odločile o uvrstitvi industrijske konoplje in kanabinoidov, med najbolj znanimi je CBD, v okvir uredbe o novih živilih.

V skladu s to uredbo je za trženje izdelkov CBD potrebno opraviti oceno varnosti, katere stroški znašajo med 350.000 in 500.000 evrov. Evropske poslance zato zanima, ali komisija predvideva kakršnekoli možnosti za premostitev teh stroškov, zlasti za mala in srednje velika podjetja, ki so glavni gospodarski subjekti v tem sektorju. Poleg tega jih zanima, ali namerava Bruselj zagotoviti sredstva za znanstvene raziskave v zvezi s terapevtskimi učinki kanabinoidov.

Kot pojasnjujeta poslanca, novembrska sodba Sodišča EU v primeru Kanavape, s katero je odločilo, da CBD ne more biti opredeljen kot mamilo, ter decembrska odločitev komisije ZN za droge o umiku konoplje s seznama smrtonosnih opioidov, ki povzročajo zasvojenost, kažeta na progresivno držo pri urejanju tega področja na ravni EU in na mednarodni ravni. Kljub temu obstaja še prostor za izboljšave ter preučitev trajnostnih socialnih, okoljskih in ekonomskih vidikov uporabe CBD, sta še zapisala v pismu.