O medijski (ne)svobodi v Sloveniji najbrž tudi v Evropskem parlamentu

Evropa opozarja, da so diskreditacija in ustrahovanje novinarjev popolnoma nesprejemljivi in ogrožajo demokracijo

Tviti Janeza Janša (na fotografiji pred mikrofonom njemu naklonjene televizije) so vzbudili tudi pozornost evropskih institucij, ki prav tako menijo, da je odnos slovenskega predsednika vlade do novinark in novinarjev nesprejemljiv

Evropski parlament bo marca na plenarnem zasedanju razpravljal o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem in na Madžarskem. Druga največja politična skupina v Evropskem parlamentu, S&D, pa bo vložila zahtevo, da se razprava razširi tudi na Slovenijo, je sporočila evropska poslanka iz vrst te politične skupine Tanja Fajon (SD).

Končno odločitev glede uvrstitve razprave na dnevni red naj bi sprejela konferenca predsednikov Evropskega parlamenta, ki bo 4. marca, je za STA pojasnila Fajon.

Po njenem ni izključeno, da bo pobudo za razširitev razprave vložila še kakšna druga skupina. Kot je dodala, je posebna delovna skupina, ki deluje v okviru odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in je namenjena izmenjavi mnenj glede vprašanj demokracije, pravne države in temeljnih vrednot EU, prav tako že vložila pobudo, da obravnava dogajanje v Sloveniji.

"Ker smo pred prevzemom predsedovanja Slovenije Svetu EU, dejanja naše vlade povsem upravičeno vzbujajo skrb pri več državah članicah," je po četrtkovem predsedstvu stranke Evropskih socialistov in demokratov (PES), ki je obsodilo krčenje svobode medijev v Sloveniji ter osebne napade premierja Janeza Janše na novinarje, opozorila Tanja Fajon.

Predsedstvo PES je sicer v četrtek opozorilo, da je svoboda medijev v Sloveniji zaradi napadov s strani premierja Janše resno ogrožena. "Nenehna diskreditacija in ustrahovanje novinarjev - tudi tujih - pa so popolnoma nesprejemljivi in ogrožajo demokracijo. Evropa si ne sme zatiskati oči pred njegovimi dejanji," so, kot so sporočili iz SD, poudarili na predsedstvu. Z aktualnim stanjem v Sloveniji so bili na predsedstvu PES seznanjeni tudi voditelji in predstavniki iz evropskih sestrskih strank, so še sporočili iz SD.

Obtožbe slovenskega premierja Janeza Janše na Twitterju, da avtorica kritičnega članka spletnega medija Politico o položaju medijev v Sloveniji laže, so v zadnjih dneh v Bruslju sprožile številne kritike, ki jih spremljajo tudi izrazi zaskrbljenosti zaradi stanja svobode medijev Sloveniji. Obtožbe premierja so v četrtek obsodili tudi v Evropski komisiji ter izpostavili, da so sovraštvo, grožnje in osebni napadi na novinarje nesprejemljivi.