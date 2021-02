VIDEO: Protesti v podporo raperju

V Kataloniji so že peti večer zapored potekali protesti v podporo zaprtemu raperju Pablu Haselu. Znova so izbruhnili spopadi med protestniki in policisti. Protestniki so se zbrali v Barceloni in drugih mestih v Kataloniji, od koder prihaja raper.

Že čez dan so v več katalonskih mestih potekali tudi protesti študentov, h katerim je pozvalo katalonsko študentsko združenje. Zahtevali so izpustitev Hasela in amnestijo za zaprte voditelje gibanja za katalonsko neodvisnost.

Protesti so se začeli v torek zvečer v Kataloniji nekaj ur po tistem, ko je moral katalonski glasbenik v zapor, ker je na Twitterju žalil policijo in monarhijo. Obsojen je bil na devet mesecev zapora.

V naslednjih dneh so se protestniki zbrali tudi v več drugih mestih po Španiji, med drugim v prestolnici Madrid.

Doslej so skupaj aretirali okoli 100 ljudi.

RxHOtoUYIZo

xe2oPYH_rMs

UVk7jPY6HOM