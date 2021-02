Trump ostal brez podpore ob morebitni novi predsedniški kandidaturi

Asa Hutchinson: »Z Ivanko in drugimi sem sodeloval in imajo radi Ameriko, vendar pa Trumpa ne bi podprl«

Donald Trump

© Wikimedia Commons

Republikanski guverner ameriške zvezne države Arkansas Asa Hutchinson je včeraj na televiziji CNN dejal, da ne bo podprl morebitne nove predsedniške kandidature Donalda Trumpa v letu 2024. Za stranko naj bi bilo pomembnejše vztrajanje pri načelih kot pa pri osebnostih.

70-letni Hutchinson je bil leta 1998 eden od upraviteljev ustavne obtožbe predsednika ZDA Billa Clintona, kasneje je zasedal visoke položaje v vladi Georgea Busha mlajšega, leta 2015 pa je bil izvoljen za guvernerja Arkansasa, ki ga je pred desetletji zasedal tudi Clinton.

Hutchison je dejal, da bo Trump imel svoj glas v stranki, kot vsi nekdanji predsedniki, vendar ima republikanska stranka veliko glasov. Trumpovo družino je pohvalil, predvsem Trumpovo hčer Ivanko, vendar menil, da bo imela stranka prihodnost, če se drži osnovnih načel, ne pa osebnosti.

Hutchinsonu se je Trump zameril zaradi napada njegovih podpornikov na kongres 6. januarja. Takrat mu je dejal le, da si želi konca njegove vlade, ni pa ga pozval k odstopu. Tudi ustavna obtožba se mu ni zdela praktična, čeprav je leta 1998 upravljal ustavno obtožbo predsednika Clintona zaradi laganja pod prisego o spolnem razmerju s pripravnico v Beli hiši.

"Z Ivanko in drugimi sem sodeloval in imajo radi Ameriko, vendar pa Trumpa ne bi podprl," je dejal. Trenutno tako pogumnih v republikanski stranki ni veliko, kajti Trump še vedno uživa zvestobo večjega dela republikanskih volivcev in republikanski politiki se mu ne upajo zameriti.

Bolj razočaran je bil njegov nečak, državni senator Arkansasa Jim Hendren, ki je zaradi Trumpa zapustil republikansko stranko in se bo v tekmo za položaj svojega strica, ki mu naslednje leto poteče mandat, podal kot neodvisni kandidat.

Za republikansko nominacijo se bo potegovala nekdanja tiskovna predstavnica Trumpove Bele hiše Sarah Huckabee Sanders, sicer hči nekdanjega guvernerja, predsedniškega kandidata in komentatorja televizije Fox News Mika Huckabeeja.

Trump se je po odhodu s položaja umaknil na Florido in doslej še ni nastopil v javnosti. To naj bi se zgodilo v nedeljo na letni konferenci ameriških konservativcev, ki bo potekala na Floridi. Mogoče bo kaj povedal o tem, kako vidi prihodnost republikanske stranke, nihče pa ne pričakuje, da bo priznal poraz na lanskih volitvah.