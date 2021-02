Izkoriščanje pandemije za cenzuro

»Borci za človekove pravice, novinarji, odvetniki, politični aktivisti in celo zdravstveni delavci so pridržani, preganjani in žrtve ustrahovanja in nadzora, ker so kritizirali vladne odzive na pandemijo«

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je bil danes kritičen do držav, ki pandemijo covida-19 izkoriščajo kot izgovor za utišanje drugačnih mnenj, kritike in omejevanje medijev. Na virtualnem zasedanju Sveta ZN za človekove pravice je posvaril tudi pred neonacizmom in idejo bele nadvlade ter izpostavil potrebo po boju proti rasizmu.

Kot je dejal Guterres, oblasti v več državah uporabljajo omejitve, s katerimi naj bi zajezili širjenje pandemije, za slabitev političnega nasprotovanja. Omenil je "izredne ukrepe, kriminaliziranje temeljnih svoboščin, utišanje neodvisnega poročanja in omejevanje delovanja nevladnih organizacij", ne da bi izpostavil posamezne države.

"Borci za človekove pravice, novinarji, odvetniki, politični aktivisti in celo zdravstveni delavci so pridržani, preganjani in žrtve ustrahovanja in nadzora, ker so kritizirali vladne odzive na pandemijo - ali njihovo pomanjkanje," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Tudi sicer je Guterres vnaprej posnet nagovor ob odprtju letnega zasedanja v veliki meri posvetil pandemiji. Kritičen je bil do napačnih informacij o novem koronavirusu ter izpostavil obsežne učinke pandemije.

"Covid-19 je poglobil že prej obstoječe delitve, ranljivosti in neenakosti, pa tudi ustvaril nove razpoke, vključno s prepadi na področju človekovih pravic," je dejal.

Izpostavil je stotine milijonov družin, katerih življenje se je obrnilo na glavo zaradi izgube delovnih mest in dolgov. Obenem je bolezen po njegovih besedah nesorazmerno velik davek terjala med ženskami, manjšinami, invalidi, starejšimi, begunci, migranti in staroselci.

Posledično je bil napredek na področju enakosti spolov porinjen več let nazaj, ekstremna revščina pa narašča prvič v več desetletjih, je posvaril.

"Okrepiti moramo tudi boj proti ponovno obujenemu neonacizmu, belemu supremacizmu ter rasno in etnično motiviranemu terorizmu."



Antonio Guterres,

generalni sekretar Združenih narodov

Ob neenakostih znotraj posameznih držav je Guterres kritiziral tudi te, ki nastajajo med državami glede dostopa do cepiv proti covidu-19, ki jih je označil za "moralno grozodejstvo".

Med drugimi temami je Guterres izpostavil potrebo po več globalnega ukrepanja proti sistemskemu rasizmu in idejam bele nadvlade oz. supremacizma. "Gniloba rasizma najeda institucije, družbene strukture in vsakodnevno življenje, včasih nevidno in pritajeno," je dejal in pozdravil "novo prebujenje v globalnem boju za rasno pravičnost".

"Okrepiti moramo tudi boj proti ponovno obujenemu neonacizmu, belemu supremacizmu ter rasno in etnično motiviranemu terorizmu," je pozval. Menil je, da nevarnost teh gibanj, ki jih žene sovraštvo, z vsakim dnem narašča in so postala že "transnacionalna grožnja".

V nagovoru je kot edino državo poimensko izpostavil Mjanmar in obsodil "brutalno silo", ki jo uporablja vojska po prevzemu oblasti v začetku meseca. Pozval je tudi k ustavitvi represije in izpustitvi zapornikov v državi, kjer vojska v zadnjem času stopnjuje pritisk na nasprotnike.