Ministrstvo zahteva poimenske sezname

Za zahtevo za posredovanje osebnih podatkih je potrebna zakonska podlaga

Okoljski minister Andrej Vizjak

© Uroš Abram

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je očitno začel na društva, ki imajo status delovanja v javnem interesu ohranjanja narave, naslavljati dopise, v katerih med drugim zahtevajo poimenski seznam članov društva.

Pod dopis, ki smo ga prejeli od enega od društev, je podpisan sekretar MOP Boris Vinski. V dopisu MOP najprej citira določbe lani julija spremenjenega 137. člena zakona o ohranjanju narave (ZON). Člen status delovanja v javnem interesu po novem pogojuje s tem, da mora imeti društvo vsaj 50 aktivnih članov, aktivnost pa se dokazuje z udeležbo na zboru članov in plačilom članarine. Zakon določa tudi polletni rok za uskladitev z novimi pogoji in ta rok se izteka zdaj.

Konkretno dopis od društva zahteva posredovanje poimenskega seznama članov, zapisnik zadnjega zbora članov društva v letu 2020 z listo udeležencev in seznam članov, ki so v letu 2020 plačali članarino »z dokazili o plačilih, iz katerih je razvidno vplačilo posamičnega člana in zneske vplačila«.

Te nove zahteve za društva (oziroma NVO) so, spomnimo, veliko ogorčenja povzročale že lani spomladi in poleti, ko jih je MOP pod ministrom Andrejem Vizjakom začel »vstavljati« v različne zakone. In to kljub opozorilom, da gre za pomembno dodatno oviranje sodelovanja civilne družbe v postopkih, kjer se odloča o megalomanskih posegih v naravo, kar je povsem v nasprotju Aarhurško konvencijo. Šibitev NVO je sicer le del agende, ki jo od nastopa uresničuje aktualni minister iz stranke SDS in ki je namenjena pospeševanju gospodarstva in investicij v škodo narave.

Ministrstvo Vizjaka je z omenjenimi novimi zahtevami za društva, kot je vsaj 50 članov, najprej skušalo prek protikovid zakonodaje zaostriti pogoje za sodelovanje društev v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj, nato pa jih je koalicija s pomočjo Jelinčičeve SNS v rahlo spremenjeni obliki prenesla še v zakon o ohranjanju narave. Ustavno sodišče je prvi poskus Vizjaka ustavilo z začasno odredbo (končne odločitve v postopku, ki so ga sprožili društvo Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in inštitut Lutra, še ni). Na Ustavnem sodišču pa je tudi pobuda za oceno ustavnosti sporno popravljenega 137. člena zakona o ohranjanju narave, a je zadeva še nerešena.

Če bodo društva MOP pošiljala zahtevane podatke, bo MOP kmalu razpolagal s seznami oseb, ki so člani naravovarstvenih društev – čeprav denimo krovni zakon o društvih pravi, da je združevanje v društva prostovoljno in takih »priglaševanj« članstva resornim ministrstvom ne predvideva. Le v razmislek: Kaj se bi/bo zgodilo, če bi/bo minister Vizjak recimo na seznamu članov naravovarstvenega društva, ki ga moti, ker po njegovem ovira pomembno investicijo, našel sodelavca iz svojega ministrstva?

Na uradu Informacijske pooblaščenke (IP) so povedali, da konkretnih dopisov, ki jih MOP pošilja društvom, ne poznajo. Opozorili so, da je za zahtevo za posredovanje osebnih podatkov potrebna zakonska podlaga. To podlago si je MOP, kot omenjeno, zagotovil v zakonu o ohranjanju narave. Ali je ta zakonska rešitev ustrezna in sorazmerna z vidika cilja, ki ga zasleduje, pa je možno ugotoviti šele v konkretnem postopku. Verjetno bodo zato društva prejete dopise pošiljala v preverbo uradu pooblaščenke.