Ubili italijanskega veleposlanika

Napad na konvoj Združenih narodov

V napadu na konvoj Združenih narodov (ZN) nedaleč od mesta Goma na vzhodu Demokratične republike Kongo sta bila ubita italijanski veleposlanik v tej državi Luca Attanasio in 30-letni karabinjer, ki je skrbel za njegovo varnost, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Attanasio je umrl v bolnišnici, kamor so ga prepeljali, potem ko je bil v napadu na konvoj Združenih narodov ustreljen v predel trebuha. V koloni vozil, v kateri se je peljal veleposlanik, naj bi bil tudi vodja delegacije Evropske unije v DR Kongo.

Oblasti v Kinšasi so odgovornost za napad pripisale uporniški skupini ruandskih Hutujev. "Konvoj Svetovnega programa za hrano (WFP) je bil žrtev oboroženega napada pripadnikov Demokratičnih sil za osvoboditev Ruande (FDLR)," je v izjavi zapisalo notranje ministrstvo in dodalo, da so ugrabili tudi štiri osebe, enega izmed njih so pozneje našli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oc5g7W-Uj4k

Vozila so bila na poti iz mesta Goma, prestolnice nemirne province Severni Kivu, v slikovito mesto Bukavu ob jezeru Kivu, v naravnem parku Virunga, ki je med drugim znan po populaciji ogroženih gorskih goril.

Po navedbah zaposlenih v narodnem parku so konvoj okoli 10. ure dopoldne po lokalnem času pri kraju Kanyamahoro z lahkim orožjem napadli pripadniki ene od tamkajšnjih številnih oboroženih skupin in ga hoteli oropati. Cilj bi lahko bila tudi ugrabitev.

Gre za gorato območje med DR Kongo, Ruando in Ugando, kjer deluje več oboroženih milic, ki se medsebojno spopadajo za velika naravna bogastva. Pogosto tudi izvajajo množične ugrabitve ter napadajo tuje konvoje in varnostnike v narodnem parku. Poleg tega na območju delujejo številni divji lovci. Odgovornosti za napad zaenkrat ni prevzel nihče.

Poleg 43-letnega veleposlanika in njegovega 30-letnega varnostnika Vittoria Iacovaccija naj bi bil v napadu po navedbah diplomatskih virov ubit še njun šofer, ki pa verjetno ni bil Italijan.

BKQeSI7Cqvg

Tako italijansko zunanje ministrstvo kot tudi zunanji minister Luigi Di Maio sta potrdila smrt veleposlanika in pripadnika vojaške policije ter izrazila globoko obžalovanje. Di Maio je zaradi dogodka tudi predčasno zapustil današnje zasedanje zunanjih ministrov EU v Bruslju. Kot je zatrdil, da razišče umor "dveh služabnikov države".

Podobno so sporočili iz urada italijanskega predsednika Sergia Mattarelle in kabineta premierja Maria Draghija.

Na opoldanski tiskovni konferenci Evropske komisije so novice o napadu na konvoj ZN in smrti italijanskega veleposlanika označili kot grozljive in izjemno zaskrbljujoče ter zatrdili, da pozorno spremljajo dogajanje z delegacijo EU v DR Kongo. O dramatičnem dogajanju so razpravljali zunanji ministri EU, ki jim je o situaciji poročal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Slednji je že tudi izrazil sožalje Italiji, ZN in žrtvam nasilja v DR Kongo.

Prav tako se je že odzvalo slovensko zunanje ministrstvo, ki je na Twitterju zapisalo, da Slovenija močno obsoja napad na konvoj ZN v DR Kongo, ter izreklo sožalje Italiji in družinam veleposlanika Attanasia in drugih žrtev grozljivega napada.

OtQmPbbUNAQ